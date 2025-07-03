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الرياضة

حمدلله ينتظم في تدريبات الهلال

حمدلله ينتظم في تدريبات الهلال
3 يوليو 2025 08:25

فيلادلفيا (أ ف ب)

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انضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدلله إلى الهلال السعودي بالإعارة من الشباب، للمشاركة معه في مونديال الأندية بكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي المتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وقال الهلال في إعلانه عن الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «المغربي عبد الرزاق حمدلله هلاليا بالإعارة».
وأضاف النادي في وقت لاحق «ينتظم اللاعب عبد الرزاق حمدلله في تدريبات الهلال في أورلاندو».
وقال حمدلله في مقطع فيديو نشره الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة «أكس»: «أنا سعيد جداً بالانضمام إلى فريق الهلال، فريق كبير يمثل المملكة أحسن تمثيل، إن شاء الله سأسعى جاهداً وقدر المستطاع أن أقدم الإضافة مع اللاعبين للذهاب بعيداً في البطولة».
ويلعب الهلال الذي أقصى مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد التمديد في ثمن النهائي، مباراته المقبلة في ربع النهائي مع فلوميننسي البرازيلي، في الرابع من يوليو على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.
ويأتي التعاقد مع حمدلله (34 عاماً) في ظل غيابات عديدة يعاني الهلال من أبرزها قائده سالم الدوسري، ومهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الهلال تعاقد مع حمدلله حتى نهاية مشاركته في مونديال الأندية، على أن يعود إلى ناديه بعد ذلك.
ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يحق لأي نادٍ إجراء تعديلات على القائمة النهائية للاعبين من 27 يونيو إلى 3 يوليو، على أن يتم إبلاغ الاتحاد الدولي بالتغيير قبل موعد انطلاق المباراة التالية بما لا يقل عن 48 ساعة.
وأشار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بعد الفوز الملحمي على «السيتي» إلى أنه «سنحاول أن نسترد طاقتنا وقوتنا خلال الأيام الثلاث المقبلة، نتمنى أن يرافقنا اللاعبون إلى ربع النهائي بأفضل حالاتهم».
ولا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة المدافع حسان تمبكتي في المواجهة المقبلة بسبب الإصابة أيضاً.
وكان إنزاغي أعطى اللاعبين يوم راحة بعد الفوز على السيتي 4-3 في أورلاندو.
وسجل حمدلله في مسيرته الطويلة في السعودية مع النصر والاتحاد والشباب، 150 هدفاً، وهو ثاني هدافي الدوري السعودي تاريخياً بعد السوري عمر السومة (155).

 

السعودية
الهلال السعودي
عبدالرزاق حمدالله
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مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
سيموني إنزاجي
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