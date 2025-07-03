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الرياضة

مارسيليا يضم مدافع الأرجنتين

مارسيليا يضم مدافع الأرجنتين
3 يوليو 2025 08:30

باريس (أ ف ب) 

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انتقل المدافع الأرجنتيني فاكوندو ميدينا من لنس إلى مارسيليا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وفق ما أعلن الناديان المنافسان في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وينتقل اللاعب البالغ 26 عاماً وصاحب السبع مباريات بقميص المنتخب الأرجنتيني، إلى صفوف مارسيليا بعد أن قضى خمسة مواسم مع لنس (165 مباراة و8 أهداف) «على سبيل الإعارة مع خيار الشراء»، بحسب ما أفاد ناديه الجديد.
ينضم ميدينا إلى مواطنه ليوناردو باليردي في مركز قلب الدفاع.
ويرتبط المدافع الأرجنتيني بعقد حتى عام 2028 مع لنس، حيث «انتقل من كونه لاعباً واعداً إلى مدافع محترم ومحوري في الدوري الفرنسي»، وفق ما أشار إليه لنس في بيانه.
وتبلغ قيمة صفقة الإعارة التي لم يكشف عنها الناديان بشكل رسمي، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام مليوني يورو مع خيار الشراء مقابل 18 مليوناً.
بور-دار/دع/ز ر

فرنسا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
الأرجنتين
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