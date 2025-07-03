منتخب أميركا يكسب كندا بـ «ثلاثية» ودياً



واشنطن (أ ب)



تغلب منتخب الولايات المتحدة للسيدات لكرة القدم 3-صفر على نظيره الكندي في المباراة الودية، وافتتحت سام كوفي التسجيل للمنتخب الأميركي في الدقيقة 17، قبل أن تحرز اللاعبة الشابة كلير هاتون «19 عاماً» الهدف الثاني في الدقيقة 36، لتسجل هدفها الدولي الأول مع في المباراة السادسة التي تخوضها مع منتخب الولايات المتحدة. وأضافت ياسمين رايان الهدف الثالث في الدقيقة 89 للمنتخب الأميركي، الذي حقق انتصاره الودي الخامس على التوالي، منذ خسارته 1-2 أمام البرازيل في أوائل أبريل الماضي، محرزاً 18 هدفاً خلال تلك السلسلة، من دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

وهذه هي المباراة الثالثة للولايات المتحدة في غضون سبعة أيام فقط، وذلك بعد فوزها 4 - صفر على أيرلندا في اللقاءين الوديين الآخرين.

ويستعد المنتخب الأميركي لخوض مباراتين وديتين ضد كوريا الجنوبية في 6 سبتمبر المقبل في نيو جيرسي، وضد اليابان في التاسع من الشهر نفسه بولاية أوهايو.