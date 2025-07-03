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الرياضة

تايسون فيوري يتراجع عن الاعتزال!

تايسون فيوري يتراجع عن الاعتزال!
3 يوليو 2025 08:34

 
لندن (د ب أ)

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ألمح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، إلى أن الملاكم البريطاني تايسون فيوري سيعود من الاعتزال وسيلعب العام المقبل.
وقرر فيوري اعتزال الملاكمة عقب خسارته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في ديسمبر الماضي.
ولم يواجه فيوري بعد غريمه اللدود البريطاني أنتوني جوشوا، الذي تلقى هزيمة ساحقة بالضربة القاضية أمام مواطنه دانيال دوبوا على ملعب ويمبلي العريق العام الماضي. وقال آل الشيخ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «تحدثت معه، ولدي وعد منه بمشاركته في موسم الرياض عام 2026 لدينا أرنب لنصطاده».
وربما تلمح هذه الرسالة إلى نزال مع أوسيك، بعد أن وصف فيوري الملاكم الأوكراني بـ «الأرنب» خلال التحضيرات لمواجهاتهما.
ويصبح أوسيك بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع مرتين إذا تمكن من هزيمة دوبوا في ويمبلي في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

السعودية
تركي آل الشيخ
الملاكمة
تايسون فيوري
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