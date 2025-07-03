«الشبح 23» يهدد سابالينكا في ويمبلدون!



لندن (أ ب)



كانت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، أبرز الناجيات من مفاجآت بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، التي شهدت خروجا مبكراً للعديد من نجوم ونجمات اللعبة البيضاء.

وأعربت سابالينكا عن أملها في توقف سلسلة مفاجآت البطولة، المقامة على الملاعب العشبية، لا سيما وأنها الوحيدة من بين المصنفات الخمس الأوائل، التي لا تزال تشق طريقها في المسابقة، بعد خروج المصنفة الرابعة الإيطالية ياسمين باوليني، وصيفة العام الماضي، من البطولة، والأميركيتين كوكو جوف، وجيسيكا بيجولا، المصنفتين الثانية والثالثة على الترتيب، والمصنفة الخامسة الصينية تشنج كينوين.

كانت سابالينكا على بعد نقطتين من خسارة المجموعة الافتتاحية ثلاث مرات في مباراتها بالدور الثاني للمسابقة، قبل أن تثبت جدارتها وتفوز بنتيجة 7- 6 و6 - 4 على التشيكية ماري بوزكوفا.

وفي المجمل، ودع 23 مصنفاً البطولة، بنهاية اليوم الثاني، بواقع 10 لاعبات و13 لاعباً، وهو رقم قياسي لم يتحقق في أي من بطولات جراند سلام منذ 25 عاماً.

وقالت سابالينكا: «بالطبع ستعرفون الصورة العامة»، ثم أضافت ضاحكة: «آمل ألا تشهد هذه البطولة أي مفاجآت أخرى، إن كنتم تفهمون ما أقصده».

فازت سابالينكا بثلاث بطولات جراند سلام، وجميعها على الملاعب الصلبة في بطولة أستراليا المفتوحة أو بطولة أميركا المفتوحة، كما حلت وصيفة لجوف في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، التي تقام على الملاعب الرملية، الشهر الماضي، مما أثار انتقادات من البعض بسبب تعليقاتها بعد اللقاء، وهي ضجة تجاهلتها هي وجوف عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، لكنها لم تتجاوز مطلقاً الدور قبل النهائي على عشب نادي عموم إنجلترا.

وغابت سابالينكا عن بطولة ويمبلدون في العام الماضي بسبب معاناتها من إصابة في الكتف.

وضربت سابالينكا موعداً نارياً في الدور المقبل مع البريطانية إيما رادوكانو، الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2021، حيث تخشى من أن تطالها مفاجآت المسابقة العريقة.



