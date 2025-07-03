نيويورك نيكس يفاوض «المدرب الأفضل»



نيويورك (أ ب)



عرض فريق نيويورك نيكس منصباً تدريبياً على مايك براون، حيث تعمل إدارة النادي حالياً على إتمام الصفقة مع المدرب الحائز على جائزة أفضل مدرب ببطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) مرتين، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على التفاصيل لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.

ومن المقرر أن يتولى براون قيادة الفريق خلفاً لتوم ثيبودو، الذي أقيل الشهر الماضي على الرغم من قيادته الفريق للتأهل للأدوار النهائية بالقسم الشرقي للبطولة للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

وأجرى براون مقابلة ثانية مع نيكس يوم الثلاثاء قبل عرض المنصب، وفقاً لما ذكره المصدر، الذي رفض كشف اسمه، لوكالة أسوشيتد برس.

وحصل براون على جائزته الثانية كأفضل مدرب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بعد قيادته ساكرامنتو كينجز لمرحلة خروج المغلوب في البطولة موسم 2022-2023، لكن إدارة الفريق أقالته في منتصف الموسم الماضي تقريباً.