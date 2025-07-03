الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيويورك نيكس يفاوض «المدرب الأفضل»

نيويورك نيكس يفاوض «المدرب الأفضل»
3 يوليو 2025 09:16

 
نيويورك (أ ب)

أخبار ذات صلة
«الخلطة الثلاثية» تصنع الفارق مع الهلال في «مونديال الأندية»!
عبداللطيف الفردان رئيساً لاتحاد السلة بالتزكية


عرض فريق نيويورك نيكس منصباً تدريبياً على مايك براون، حيث تعمل إدارة النادي حالياً على إتمام الصفقة مع المدرب الحائز على جائزة أفضل مدرب ببطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) مرتين، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على التفاصيل لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.
ومن المقرر أن يتولى براون قيادة الفريق خلفاً لتوم ثيبودو، الذي أقيل الشهر الماضي على الرغم من قيادته الفريق للتأهل للأدوار النهائية بالقسم الشرقي للبطولة للمرة الأولى منذ 25 عاماً.
وأجرى براون مقابلة ثانية مع نيكس يوم الثلاثاء قبل عرض المنصب، وفقاً لما ذكره المصدر، الذي رفض كشف اسمه، لوكالة أسوشيتد برس.
وحصل براون على جائزته الثانية كأفضل مدرب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بعد قيادته ساكرامنتو كينجز لمرحلة خروج المغلوب في البطولة موسم 2022-2023، لكن إدارة الفريق أقالته في منتصف الموسم الماضي تقريباً.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
نيويورك نيكس
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©