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الرياضة

النرويج تكتب التاريخ أمام سويسرا في أمم أوروبا للسيدات

النرويج تكتب التاريخ أمام سويسرا في أمم أوروبا للسيدات
3 يوليو 2025 09:19

 
بازل (د ب أ)

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حقق منتخب النرويج فوزاً تاريخياً على نظيره سويسرا بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات في سويسرا.
وأصبح منتخب النرويج أول فريق في تاريخ البطولة يحقق الفوز بمباراته الافتتاحية على فريق البلد المنظم، بينما فشل منتخب سويسرا في تحقيق فوزه الأول في بطولة أمم أوروبا منذ عام 2017.
وكرر المنتخب النرويجي بطل العالم مرتين في عامي 1987 و1993 تفوقه على نظيره السويسري للمرة الثالثة هذا العام 2025.
في مباراة أقيمت وسط حضور جماهيري تجاوز بقليل حاجز 34 ألف متفرج في ملعب «جاكوب بارك» بمدينة بازل، لم يحافظ منتخب سويسرا على تقدمه بهدف نادين ريسن في الدقيقة.28 وفي الشوط الثاني، قلب المنتخب النرويجي الطاولة على منافسه بهدفين في غضون أربع دقائق، حيث أدرك التعادل بهدف في الدقيقة 54، سجلته آدا هيجربيرج، الفائزة سابقاً بجائزة الكرة الذهبية.
واحتفلت هيجربيرج بأول هدف لها في بطولة أوروبا منذ عام 2013، وبعد مرور أربع دقائق، سجلت جوليا ستيرلي لاعبة سويسرا هدفاً بالخطأ في مرمى فريقها، ليتقدم المنتخب النرويجي في النتيجة بالدقيقة 58، وأضاعت هيجربيرج فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثالث للنرويج، عندما أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 70، بينما احتسبت ركلة جزاء أخرى للسويسريين، لكنها ألغيت بداعي التسلل.
وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، قص المنتخب الفنلندي شريط افتتاح البطولة بفوز صعب على نظيره الآيسلندي 1-صفر. سجلت كاترينا كوسولا هدف المباراة الوحيد لمنتخب فنلندا في الدقيقة 70 من المباراة التي أقيمت في ملعب سعته 10 آلاف متفرج.
وتأثر المنتخب الآيسلندي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد اللاعبة هيلدور أنتونسودوتير بعد حصولها على إنذارين في الدقيقة 57 .
ويشارك منتخبا فنلندا وآيسلندا في أمم أوروبا للسيدات للمرة الخامسة، وكان قد ودع البطولة من الدور الأول في النسخة الأخيرة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على أرضه عام.2022 وتنطلق منافسات المجموعة الثانية، اليوم الخميس، بلقاء بين إسبانيا بطل العالم ضد البرتغال، بينما يلعب منتخب إيطاليا ضد بلجيكا.
وتقترب إجمالي عائدات البطولة، من 130 مليون يورو (152 مليون دولار)، وهو أكثر من ضعف عائدات نسخة يورو 2022 في إنجلترا.
وتمت مضاعفة الجائزة المالية، إلى 41 مليون يورو (48 مليون دولار)، بعد أن كانت 16 مليون يورو (75ر18 مليون دولار).
ويمكن للبطل أن يحصل على 5 ملايين يورو إضافية (9. 5 مليون دولار) إذا تمكن من الفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، كما تمت مضاعفة حصة الإيرادات المخصصة للأندية التي تسمح للاعباتها بالمشاركة في البطولة لتصل إلى 9 ملايين يورو (5. 10 مليون دولار).

 

كأس أمم أوروبا
النرويج
سويسرا
فنلندا
آيسلندا
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