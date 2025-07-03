كلباء يضم سالمين في «انتقال حر»

فيصل النقبي (كلباء)



تعاقد نادي كلباء مع علي سالمين لاعب الوسط لمدة موسمين حتى عام 2027، في صفقة انتقال حر، قادماً من الوصل، ليعزز صفوف «النمور» في الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويأتي انضمام سالمين بعد تجربة سابقة ناجحة خاضها مع كلباء خلال النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث قدم خلالها مستوى لافتاً نال إعجاب الجهاز الفني والإدارة، ما دفع النادي إلى التحرك نحو ضمه بشكل دائم بعد نهاية عقده مع الوصل.

ويملك سالمين مسيرة طويلة مع الوصل، امتدت لأكثر من عقد، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصوله إلى الفريق الأول عام 2013. وخاض مع «الإمبراطور» أكثر من 170 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة موسم 2023-2024، قبل أن يختتم مشواره مع «الأصفر» مع نهاية الموسم الماضي.

وتُعد صفقة سالمين إضافة قوية لوسط كلباء، بالنظر إلى خبرته الكبيرة في الملاعب وقدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية بكفاءة، في وقت يسعى فيه الفريق لتقديم موسم متميز تحت قيادة مدربه الجديد، والاستفادة من العناصر ذات الخبرة.