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الرياضة

خورفكان يجدد عقد تيسودالي

خورفكان يجدد عقد تيسودالي
3 يوليو 2025 11:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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جدد خورفكان عقد المهاجم المغربي طارق تيسودالي لمدة موسمين، ليستمر مع الفريق إلى عام 2027، بعد أن قدّم مستويات لافتة، خلال فترة إعارته في النصف الثاني من الموسم الماضي.
وجاء قرار التجديد بعد أن نجح تيسودالي في ترك بصمة قوية خلال مشاركته مع الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث خاض 10 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى، ليُسهم بـ9 أهداف بشكل مباشر، ما جعله أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية في تلك الفترة.
وأبدت إدارة خورفكان والجهاز الفني رضاهم التام عن أداء اللاعب، لتقوم بالتجديد لموسمين حتى نهاية موسم 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الفريق، والمحافظة على العناصر المؤثرة في التشكيلة الأساسية.
ويُعد تيسودالي من اللاعبين أصحاب الخبرة والجودة العالية، وأظهر انسجاماً سريعاً مع الفريق منذ انضمامه، ما جعله خياراً رئيساً في الهجوم، وسط آمال جماهير خورفكان بأن يواصل تألقه، ويقود الفريق إلى نتائج إيجابية في الموسم المقبل.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
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