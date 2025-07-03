المكسيك تواجه أميركا في نهائي «الكأس الذهبية»



كاليفورنيا (رويترز)



تلعب المكسيك أمام الولايات المتحدة في نهائي بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم التي ينظمها اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بعدما سجل راؤول خيمنيز هدفاً في الشوط الثاني، ليقود حامل اللقب إلى الفوز 1-صفر على هندوراس في نصف النهائي في كاليفورنيا.

وهيمنت المكسيك على الاستحواذ، لكنها افتقرت إلى الجودة في الثلث الأخير، وحصلت على مكافأتها عندما أرسل لاعب خط الوسط جيلبرتو مورا (16 عاماً) تمريرة رائعة إلى خيمنيز الذي سدد كرة قوية في مرمى الحارس إدريك منخيبار في الدقيقة 50 ليضع المكسيك في المقدمة.

واعتقد إدسون ألفاريز أنه ضاعف تقدم المكسيك، بعدها ثلاث دقائق عندما وضع الكرة بلمسة بسيطة في الشباك بعد ركلة حرة، لكن هدف لاعب الوسط المدافع ألغي بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وتطارد المكسيك لقبها العاشر في الكأس الذهبية، بينما تتطلع الولايات المتحدة لتحقيق اللقب للمرة الثامنة، بعد فوزها 2-1 على جواتيمالا في قبل النهائي الآخر.