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الرياضة

بعد الرحيل عن إنتر ميامي.. سواريز بين «نارين»!

بعد الرحيل عن إنتر ميامي.. سواريز بين «نارين»!
3 يوليو 2025 10:56

معتز الشامي (أبوظبي)

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يقترب لويس سواريز من نهاية مسيرته مع إنتر ميامي، حيث خرج الفريق من كأس العالم للأندية، ولا تزال العديد من الشكوك تلوح في الأفق، وبينما يبدو مستقبل ليونيل ميسي مع الفريق محسوماً تقريباً، لا تزال الخطوة التالية لسواريز غير واضحة.
ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، لن يكون المهاجم الأوروجواياني مع إنتر ميامي الموسم المقبل، ما لم تحدث تطورات مفاجئة في اللحظات الأخيرة، ويبدو أن اعتزاله بات وشيكاً، ويمتد عقد سواريز مع إنتر ميامي حتى ديسمبر، وتشير جميع الدلائل إلى عدم تجديده، ويُقال إن القرار قيد الدراسة منذ أوائل يناير، عندما أكد النادي مشاركته في كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن يؤدي رحيله دوراً محورياً في مساعدة الفريق على تحقيق التوازن في هيكل رواتبه، إذ يُعد سواريز حالياً أحد أعلى اللاعبين أجراً في قائمة الفريق بموجب قاعدة اللاعب المتميز.
وقبل رحيله عن الدوري الأميركي لكرة القدم، يرغب سواريز في الرحيل بشكل جيد، ورغم أن لقب درع مشجعي إنتر ميامي كان بمثابة نقطة مضيئة، إلا أنه لا يُقارن بطموح الفوز بكأس الدوري الأميركي، والفوز بهذه البطولة يُتوّج مسيرة أسطورية حافلة بالألقاب في الدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي، والدوري الهولندي، وكوبا أميركا، ودوري أبطال أوروبا.
وأصبح سواريز أسطورة في ميامي، منذ انضمامه مطلع عام 2024، سجل 34 هدفاً، ما جعله ثاني أعلى هداف في تاريخ النادي - خلف ميسي الذي سجل 50 هدفاً، ورغم مشاكل الركبة المستمرة التي أعاقت لياقته البدنية، برز سواريز باستمرار عندما كان صديقه وزميله في الفريق غائباً، وأثبت أنه قائد داخل الملعب وخارجه.

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
إنتر ميامي
لويس سواريز
ليونيل ميسي
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