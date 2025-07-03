ربع نهائي «مونديال الأندية».. حرب بين 3 قارات!



معتز الشامي (أبوظبي)



تتطلع 8 فرق من 3 قارات إلى الفوز بكأس كأس العالم للأندية، مع دخول البطولة المرحلة الثانية من مرحلة خروج المغلوب «دور ربع النهائي»، وبعد مباراة مثيرة في الوقت الإضافي، ومفاجأتين كبيرتين، و3 مواجهات متقاربة، وفوزين ساحقين، اكتملت قائمة ربع النهائي، حيث تشهد مرحلة دور الثمانية مواجهة بين 4 عمالقة من أوروبا، وهو ما يمنح الهلال السعودي فرصة البناء على نجاحه المستحق، كما يمنح فريقين برازيليين فرصة قيادة القارة إلى أبعد مدى.



فلومينينسي - الهلال

الموعد: الجمعة 4 يوليو

المكان: ملعب كامبينج وورلد، أورلاندو، فلوريدا

وستكون المشاعر عالية والمدرجات مليئة بالألوان والضوضاء، عندما يواجه أحد أقدم أندية كرة القدم في البرازيل، فلومينينسي، عملاق كرة القدم في السعودية، الهلال، في الملعب الذي يتسع لـ65 ألف متفرج في فلوريدا، ويسعى الهلال لحصد نتيجة إيجابية، بعد فوزه على مانشستر سيتي حامل اللقب 4-3 في مباراة مثيرة، بعد وقت إضافي في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، وحقق منافسه البرازيلي أيضاً نجاحاً مماثلاً، حيث أطاح العملاق الإيطالي، ووصيف دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان 2-0.

بالميراس - تشيلسي

الموعد: الجمعة 4 يوليو

المكان: ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا، بنسلفانيا

يواجه بالميراس، ثاني فريق برازيلي يصل إلى ربع النهائي، بطل الدوري الإنجليزي السابق تشيلسي، في ثاني مباريات دور الثمانية التي تقام في فيلادلفيا يوم الجمعة، وتغلب بالميراس، وصيف الدوري البرازيلي الموسم الماضي، على مواطنه بوتافوجو في مباراة ساخنة بدور الستة عشر، وكان أحد أقوى التشكيلات الدفاعية في البطولة، ويسعى منافسه، الذي فاز بكأس العالم للأندية في عام 2021، إلى تجاوز موسم مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي والدخول في المرحلة الحاسمة من المسابقة من أجل فرصة إنهاء الموسم بالكأس، وستكون مباراة دور الثمانية هي المباراة النهائية التي تقام على ملعب لينكولن فيلد الذي يتسع لـ69 ألف متفرج، وسيواجه الفائز في المباراة الفريق المنتصر من مباراة الهلال وفلومينينسي في نصف النهائي الأول.

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

الموعد: السبت 5 يوليو

المكان: ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا، جورجيا

ربما يكون أكبر صدام في ربع النهائي هو الذي يجمع اثنين من المرشحين الثلاثة للفوز باللقب والمتبقين في البطولة، ومن شأن الفوز على العملاق الألماني بايرن ميونيخ أن يعزز مكانة بطل أوروبا باريس سان جيرمان واحداً من أكبر الأندية في العالم ويمنح الفريق فرصة لإكمال موسم مثير بالفوز بالرباعية، ويعد البايرن الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة برصيد 16 هدفاً في 4 مباريات حتى الآن، لكن هجومه سيتم اختباره ضد أبطال فرنسا، في الملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج في جورجيا.

ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

الموعد: السبت 5 يوليو

المكان: ملعب ميتلايف، إيست روثرفورد، نيو جيرسي

يواجه ملوك كأس العالم للأندية بلا منازع، الفريق الألماني الذي يجد نفسه باستمرار بين أفضل الأندية الأوروبية، ورحب ريال مدريد بعودة نجمه كيليان مبابي ويأمل أن يعود إلى مستواه التهديفي في مواجهة صعبة في دور الثمانية ضد فريق بوروسيا دورتموند الموهوب.

وتقام المباراة - وهي إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 - في أكبر ملعب في البطولة، والذي يستضيف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، ويسهم حضور 88 ألف متفرج في ملعب ميتلايف ستاديوم يوم السبت بشكل كبير في تبديد الشكوك حول اهتمام المشجعين الأميركيين بكأس العالم للأندية قبل دور نصف النهائي والنهائي، ويلتقي الفائز من المواجهة مع الفائز من مباراة باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ في نصف النهائي الثاني.