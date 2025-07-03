منتخب الرجبي يواجه سريلانكا بطموح «المونديال»



أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخب الرجبي فئة 15 لاعباً مواجهة مهمة أمام سيريلانكا، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، والتي تقام بينهما بالعاصمة السريلانكية كولمبو، وتعد المباراة مفصلية لمنتخبنا، من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل إلى «المونديال» للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتاج منتخبنا إلى الفوز، ليرفع رصيده إلى فوزين، ويتأهل لمواجهة وصيف أفريقيا في المباراة التي تقام في العاصمة الأوغندية كامبالا 24 يوليو الجاري، والفائز من المباراة يلعب في ملحق التصفيات الذي تستضيف دبي من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع خامس أوروبا وهو منتخب بلجيكا، وثاني أميركا الشمالية.

وتضم البعثة 25 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني، ومعه الطاقم الفني يوسف شاكر، وجاك بينادي، وآرون بريسكو، ودورانت جيربر، بجانب مايك دروموند، وجاك ستابلي للعلاج الطبيعي.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، رئيس البعثة، أن معنويات لاعبي المنتخب عالية، وهناك إصرار على الفوز والتمسك بحظوظنا في التأهل إلى «المونديال»، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، ورغم أن المشوار صعب لكن حلم التأهل إلى كأس العالم يقترب على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المنتخب تدرب في ملعب المباراة، وكانت هناك محاضرة فيديو للجهاز الفني مع اللاعبين، والجميع يدرك أن المباراة لن تكون سهلة، كونها الفرصة الأخيرة لنا في التقدم خطوة نحو الحلم المونديالي.

وأضاف أن المنتخب لديه جهاز فني قادر على التعامل مع مثل هذه المباريات، ويكفي الفوز الأخير على منتخب كوريا، والذي مثل خطوة كبيرة لنا، والحافز لمواصلة المسيرة في التصفيات، مؤكداً أن منتخب الإمارات تطور كثيراً في السنوات الأخيرة، وما خططنا له يسير في الاتجاه الصحيح.