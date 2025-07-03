خيول الإمارات الناشئة تخوض «تحدي لا تست»

عصام السيد (أبوظبي)



تخوض خيول الإمارات الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، الجمعة، تحدي سباق بري بنجالي دالبريت للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه 20 ألف يورو، بمضمار لا تست باسن أركاشون الفرنسي.

وتدفع ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالمهر «محروس» ابن «مهاب» والفرس «غدير»، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان.

وخاض «محروس» أول مشاركة له في سباق قطر بري مسعود لمسافة 1400 متر بمضمار بوردو حل فيها في المركز الثاني، قبل أن يأتي في المركز السابع في سباق بري دنكويست لمسافة 1500 متر بمضمار تاربس.

والمنافس الثاني من خيول الإمارات هو المهر «شمروخ» أيضاً لياس لإدارة السباقات، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اورتيز مندزابل، ولم يشارك ابن «أي جي أس ثرب» والفرس «سارا» من قبل في السباقات.

وثالثة خيول الإمارات هو المهر «ريتش إن كلاس» للأصايل ـ فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، وشارك ابن «بيج ايزي» والفرس «ريتشلور» في السباقات مرتين حل خلالهما في المركزين السادس والخامس على التوالي بمضماري تاربس وبوردو.

