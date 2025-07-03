كأس رئيس الدولة ينطلق 24 أكتوبر



معتز الشامي (أبوظبي)



قدمت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، مقترحاً بانطلاق دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجديد أيام 24 و25 و26 أكتوبر المقبل، على أن يكون ربع النهائي 31 يناير و1 و2 فبراير 2026، ونصف النهائي أحد أيام 20 و21 و22 مارس، بينما يكون النهائي قبل 10 مايو، وتحديداً 7 أو8 أو 9 مايو.

فيما ينطلق الموسم رسمياً بالجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» 17 و18 أغسطس المقبل، والجولة الثانية 23 و24 من الشهر نفسه، ويتوقع أن يشهد الموسم الجديد ازدحاماً شديداً بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب التي تقام تحت إشراف «الفيفا»، وتستضفها قطر من 10 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى التوقفات المرتبطة بالمنتخب بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، للتحضير والمشاركة في المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تقام بنظام التجمع.

بينما يكون التجمع الأول للمنتخب 25 أغسطس، وينتظر أن يقام في أوروبا، ويؤدي «الأبيض» خلال تجربتين ويستمر إلى 9 سبتمبر.

أما كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فتنطلق الجولة الأولى منها في الدور الأول، خلال فترة تجمع المنتخب، وتحديداً 1و2 سبتمبر للذهاب، و6 و7 للإياب.