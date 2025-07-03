بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة



مراد المصري (أبوظبي)

مع ترقب الإعلان الرسمي من نادي برشلونة على منح نجمه لامين يامال القميص رقم 10، فإن اللاعب الواعد الذي سيكمل عامه الـ18 فقط خلال الشهر الجاري، سينضم إلى قائمة من الأساطير الذين ارتدوا هذا القميص.

ويعتبر ليونيل ميسي الأكثر نجاحاً في صفوف برشلونة، وهو الذي تألق بالرقم «10»، حيث يعتبر الأكثر مشاركة في صفوف «البلوجرانا» برصيد 778 هدفاً، والهدّاف التاريخي للفريق برصيد 672 هدفاً، والهداف التاريخي لمواجهات «الكلاسيكو» بـ26 هدفاً، وذلك من بين العديد من الأرقام القياسية الأخرى، علماً بأنه صاحب أطول فترة زمنية ارتداءً لهذا القميص بين عامي 2008 و2021.

كما ارتدى الأسطورة الأرجنتيني الآخر دييجو مارادونا، هذا الرقم الشهير خلال الفترة التي قضاها في صفوف الفريق بين عامي 1982 و1984، وتأثر بالإصابة التي حصلت له، قبل رحيله إلى نابولي الإيطالي.

كما أن البرازيليين كان لهم حضور بهذا الرقم، ومنهم روماريو خلال عامي 1993 و1995، حيث سجل 39 هدفاً في 65 مباراة، وريفالدو بين عامي 1997 و2002، الذي سجل 130 هدفاً في 235 مباراة، وحصل على الكرة الذهبية في عام 1999.

وجاء سحر الرقم «10» بعد ذلك مع رونالدينيو الذي تألق في صفوف برشلونة بين عامي 2003 و2008، وحصل على جائزة الكرة الذهبية في عام 2005، وقاد الفريق لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب في عام 2006.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين ارتدوا هذا الرقم، البرازيلي جيوفاني بين عامي 1999 و2000، الفنلندي ياري ليتمانن في موسم 1999-2000، والأرجنتيني خوان ريكيلمي في موسم 2002-2003.

وربما لا يعلم الكثيرون، فإن بيب جوارديولا قائد برشلونة ومدربه السابق، ارتدى هذا الرقم في موسم 1991-1992، فيما كان أنسو فاتي آخر من ارتداه قبل الرحيل إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.