الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»



لشبونة (أ ف ب)

نعى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مهاجمه الدولي ديوجو جوتا، وطلب من الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الوقوف دقيقة صمت، خلال مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس أوروبا للسيدات، حداداً على وفاة نجم ليفربول الإنجليزي ليلة الأربعاء الخميس في حادث سير في إسبانيا.

وكتب رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا على فيسبوك: «الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكل كرة القدم البرتغالية محطّمون تماماً بسبب وفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، والتي حدثت الليلة الماضية في إسبانيا».

وأضاف: «كان ديوجو جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع، حيث شارك فيما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول، بل كان شخصاً استثنائياً، يحظى باحترام جميع زملائه وخصومه».

وتابع: «لقد فقدنا بطلين»، مشيراً إلى أن رحيل ديوجو وأندريه سيلفا يمثل «خسارة لا يمكن تعويضها لكرة القدم البرتغالية».