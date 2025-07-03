بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!



واشنطن (د ب أ)



يتطلع فريق بالميراس البرازيلي إلى الثأر من خسارته أمام تشيلسي في نهائي كأس القارات «كأس العالم للأندية بشكله القديم»، عندما يلتقيان الجمعة، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في أميركا.

وتأهل بالميراس لدور الثمانية في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، بعدما تصدّر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، إثر التعادل مع بورتو البرتغالي سلبياً، ثم الفوز على الأهلي المصري بهدفين، والتعادل مع إنتر ميامي الأميركي 2-2، ثم الفوز في دور الـ16 على مواطنه بوتافوجو بهدف.

وفي المقابل، صعد تشيلسي لهذا الدور، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز على لوس أنجلوس الأميركي بهدفين، ثم الخسارة أمام فلامنجو 1- 3، والفوز على الترجي التونسي بثلاثية، ثم الفوز في دور الـ16 على بنفيكا البرتغالي 4 -1.

وقبل ثلاثة أعوام، التقى بالميراس وتشيلسي في نهائي كأس القارات، الذي كان يسمى وقتها كأس العالم للأندية، ويشارك فيه 7 فرق فقط، وفاز تشيلسي بالمباراة 2 - 1 ليتوج باللقب.

ومن اللاعبين الذين شاركوا في تلك المباراة، من المتوقع أن يكون حارس مرمى بالميراس، ويفرتون، هو الوحيد من التشكيلة الأساسية الذي سيتواجد في المباراة في فيلادلفيا.

ولا يزال بالميراس يحتفظ بالمدرب البرتغالي أبيل فيريرا، الذي يقود الفريق منذ نوفمبر 2020، في حين أن تشيلسي، الذي كان يدربه حينها توماس توخيل، أصبح الآن تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

ورغم استمرار الجهاز الفني ودورة الانتصارات تحت قيادة مدربهم البرتغالي، قام بالميراس بتجديد تشكيلته باستمرار موسماً بعد آخر.

ونتيجة لذلك، لم يتبقَ في النادي من التشكيلة الأساسية سوى خمسة لاعبين - من بينهم ويفرتون. واثنان من هؤلاء اللاعبين، قلب الدفاع جوستافو جوميز والظهير الأيسر خواكين بيكيريز، سيغيبان عن المواجهة ضد تشيلسي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

أما الآخران، الظهير الأيمن ماركوس روتشا ولاعب الوسط رافاييل فيجا، فقد شاركا أساسيين في مباريات هذه النسخة من كأس العالم للأندية، ولكن ما لم يفاجئ فيريرا الجميع بتشكيلته، من المرجح أن يبدأ الثنائي المباراة من على مقاعد البدلاء.

وبالنسبة لتشيلسي، لم يتبقَ سوى لاعبين اثنين من الفريق الأول هما ريس جيمس، الذي أصبح الآن قائد نادي طفولته، لكنه لم يشارك في نهائي كأس القارات آنذاك بسبب الإصابة.

أما تريفوه تشالوباه، فقد كان أيضا على مقاعد البدلاء في المباراة التي أقيمت بأبوظبي، وشارك مرتين حتى الآن خلال هذه النسخة من كأس العالم للأندية.

ومع التغييرات الإضافية على مستوى الجهاز الفني والملكية، أصبح النادي يبدو بشكل مختلف تماماً عما كان عليه. ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز بهذه المباراة، لاسيما وأن الطريق إلى المباراة النهائية سيكون ممهداً إلى حد ما، لاسيما وأن الفائز منهما سيلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة مباراة فلوميننسي والهلال السعودي التي تقام في ذات اليوم.

وستكون هذه هي المباراة الرابعة لفريق تشيلسي أمام فريق برازيلي، علماً بأنه خسر في مباراتين أمام كورينثيانز صفر - 1 في 2012، وأمام فلامنجو 1 - 3 في البطولة الحالية، وفاز على بالميراس 2 - 1 في 2022.