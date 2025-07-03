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الرياضة

ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!

ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
3 يوليو 2025 13:56

برلين (د ب أ)

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أعرب فيليكس ماجات، مدرب كرة القدم الألماني، عن رأيه في عدم وجود قيمة رياضية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أميركا، ويعتقد أن البطولة المجددة ليست سوى «وسيلة لجمع الأموال».
وقال ماجات إن السبب الوحيد الذي يبرر تتويج فريق بلقب بطولة العالم هو لأن «الأندية من قارات مختلفة تواجه بعضها بعضاً».
وأضاف في تصريحات لشبكة «سكاي»: «لكن الفوارق في المستوى كبيرة جداً، لدرجة أن شخصاً مثلي عاش حياته كلها في كرة القدم لا يستطيع الاستمتاع بمشاهدتها». ومن وجهة نظره مدرباً، يرى ماجات أن هناك «كارثة» قادمة بالنسبة للأندية بسبب غياب فترات التعافي اللازمة للاعبين.
وقال: «يمكن لبايرن ميونيخ أن يشعر بالسعادة لأن المنافسة في الدوري ليست شرسة في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه لولا ذلك، لكان بايرن سيواجه صعوبة في الفوز بلقب الدوري الألماني في الموسم المقبل.
وتابع: «متى يمكن للاعبين التعافي؟ اعتقد أن اللاعبين سيواجهون صعوبات للوصول إلى المستوى المطلوب من الجاهزية البدنية في الموسم المقبل».
على الأقل تبقى للبطولة فائدة مالية، حيث سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتوزيع مليار دولار تقريباً على الفرق المشاركة، ويتوقع أن يحصل الفائز على ما يصل إلى 125 مليون دولار.

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مونديال الأندية
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