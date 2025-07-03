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الرياضة

ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا

ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
3 يوليو 2025 14:11

 
ليفربول (أ ف ب)
عبّر نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن حزنه الشديدة للرحيل الصادم لمهاجمه ديوجو جوتا، وقال إنه «محطّم بسبب الوفاة المأساوية» للاعبه البرتغالي الدولي وشقيقه أندري بحادث سير في إسبانيا ليل الأربعاء-الخميس.
وكتب بطل إنجلترا في حساباته الرسمية الخميس «ليفربول مُحطَّم بسبب الرحيل المأساوي لديوجو جوتا.. أُبلغ النادي أن ابن الثامنة والعشرين توفي بحادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه، لن يدلي ليفربول بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تخطي هذه الخسارة التي لا يمكن تصوّرها».
ووفقاً للتحقيقات الأولية، يُحتمل أن يكون الحادث قد نجم عن انفجار إطار في سيارة جوتا أثناء محاولته تجاوز سيارة أخرى، بحسب ما أوضح المصدر عينه.
وكان جوتا، المولود في مدينة بورتو، والبالغ 28 عاماً، قد انضم إلى ليفربول في سبتمبر 2020 مقابل 49 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) قادماً من ولفرهامبتون، وفي غضون خمس سنوات، فرض الجناح القادر على شغل مركز رأس الحربة نفسه لاعباً أساسياً في ليفربول بخدمة تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، ثم الهولندي أرني سلوت.
وسجل جوتا 65 هدفاً مع ليفربول، رافعاً لقب الدوري في 2025 وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة في موسم 2022، فيما حل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا 2022.

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