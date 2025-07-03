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الرياضة

ديفيد في طريقه إلى يوفنتوس

ديفيد في طريقه إلى يوفنتوس
3 يوليو 2025 14:17

 
روما (أ ف ب)

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اختار المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد الدفاع عن ألوان يوفنتوس، رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، بعد خمسة مواسم قضاها مع ليل الفرنسي، حسب ما ذكرت الصحافة الإيطالية.
وأوضحت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت» أن ديفيد (25 عاماً) سيوقع عقداً لمدة أربع سنوات مع النادي الأكثر تتويجاً في الدوري الإيطالي.
ويجب على المهاجم الذي أبدت أندية إنجليزية رغبتها في التعاقد معه، أن يخضع للفحص الطبي الروتيني الجمعة قبل التوقيع على عقده.
وسجل ديفيد 109 أهداف مع ليل في 232 مباراة في جميع المسابقات، وترك بصمته على الساحة الأوروبية هذا الموسم، حيث سجل أهدافاً حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد (1-0) وأتلتيكو مدريد (2-1).
وبات ديفيد الذي لعب مع لاجانتواز البلجيكي (2018-2020)، أول تعاقدات فريق «السيدة العجوز» منذ تولي الفرنسي داميان كومولي منصب المدير العام الشهر الماضي.
ولن تتوقف التعاقدات الصيفية ليوفنتوس الذي خرج من ثُمن نهائي مونديال الأندية على يد ريال مدريد (1-0)، عند هذا الحد كونه يستهدف التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين المرتبط بعقد مع نابولي الذي أعاره الموسم الماضي إلى نادي جالطة سراي التركي.
ويتعين على يوفنتوس أيضاً أن يقرر مصير مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة في يناير الماضي من باريس سان جيرمان.
وهناك إمكانية لرحيل مهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش، صاحب أعلى أجر في الدوري الإيطالي، والذي كان أداؤه (10 أهداف في الدوري) وتصرفاته مخيبين للآمال في الموسم الماضي.

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