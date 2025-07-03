بونو «جدار كازابلانكا».. لا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك

فيلادلفيا (أ ف ب)

بعد تصديه لركلة جزاء أمام ريال مدريد، وخروجه بشباك نظيفة في مباراتين، واصل الحارس المغربي ياسين بونو تألقه مع الهلال السعودي في كأس العالم للأندية لكرة القدم، معيداً إلى الأذهان ذكريات ما قدّمه في مونديال قطر 2022.

سيخوض الحارس الدولي مباراة مهمة مع فريقه أمام فلوميننسي البرازيلي الجمعة في أورلاندو، بحثاً عن حجز أول مقعد إلى نصف النهائي.

عقب الخسارة الصادمة لمانشستر سيتي أمام الهلال 3-4 بعد التمديد في ثمن النهائي، أشاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق، بلاعبَين اثنين: الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، بعد سؤاله عنه من أحد الصحفيين، والحارس ياسين بونو في شرحه أسباب الخسارة.

قال جوارديولا: «قمنا بالكثير من المحاولات، لكن الحارس المغربي بونو تصدى لها بشكل مذهل. لا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك»، وعلى الرغم من تلقي شباكه ثلاثة أهداف، تصدى بونو لعشر تسديدات أخرى في تلك المباراة المرهقة، من بينها مجموعة من التصديات الصعبة، أبرزها أمام البرازيلي سافينيو، حين لم يستسلم أمامه رغم وضعية جسده على الأرض، في لقطة جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

بعد اللقاء، نشر الهلال عبر حسابه على منصة «أكس» مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لبونو تحت عنوان: «10 تصديات... مشاهد سينمائية بطلها ياسين بونو»، كانت تلك ثالث ركلة جزاء يتصدى لها المغربي مع الهلال، بعد واحدة في الدوري وأخرى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتصدى بونو حتى الآن لـ23 تسديدة، وهو الرقم الأعلى بين جميع الحراس في المسابقة حتى الآن، وقال مدربه الإيطالي سيموني إينزاجي بعد أول مباراة قادها أمام ريال مدريد الإسباني «كنت محظوظاً في مسيرتي أن الفرق التي دربتها ضمّت حراس مرمى رائعين. كنت أعلم بإمكانات بونو سابقاً، ولم أفاجأ بما قدّمه، إنه حارس يمنحنا الأمان، ويسمح لنا باللعب براحة أكبر. وأنا سعيد بالعمل معه».وكان تصدي بونو لركلة جزاء الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في وقت حاسم أمام ريال مدريد، واحداً من أبرز لقطاته من على خط المرمى، وسبق أن لعب بونو دورا محوريا في تأهل منتخب بلاده التاريخي إلى ربع نهائي مونديال 2022، بعدما تصدى لركلتين ترجيحيتين من الإسبانيين كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، قبل أن يتخطى المغرب منتخب البرتغال ويبلغ نصف النهائي، ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باللغة العربية على «أكس» (تويتر سابقا) تغريدة مرفقة بصورة بونو «سَد مراكش، جدار كازابلانكا، حارس المغرب».

واعتبر بونو، حارس إشبيلية السابق، في حينه أن تألقه في ركلات الترجيح يعود إلى «مزيج من البداهة والحظ».

أنهى بونو مشاركته في كأس العالم 2022 بشباك نظيفة في ثلاث مباريات، وهو رقم قياسي لحارس مرمى أفريقي.

كان أيضاً من أبرز أسباب تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2023، بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام روما الإيطالي في النهائي، حين تصدى لركلتي جيانلوكا مانشيني والبرازيلي روجير إيبانيس.