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الرياضة

اتحاد المصارعة يطلق معسكراً صيفياً لاكتشاف المواهب

اتحاد المصارعة يطلق معسكراً صيفياً لاكتشاف المواهب
3 يوليو 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق اتحاد المصارعة النسخة الأولى من المعسكر الصيفي لعام 2025، المخصّص للأطفال من الفئة العمرية بين 5 و9 سنوات، خلال الفترة من 7 يوليو إلى 21 أغسطس، في ثلاثة مواقع على مستوى مدينة أبوظبي.
ويهدف المعسكر الصيفي إلى تعزيز القيم الرياضية، وتنمية المهارات الحركية والاجتماعية لدى الأطفال، من خلال برامج تدريبية وترفيهية متكاملة، تتضمن تعليم أساسيات وقواعد المصارعة بأسلوب مرح تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين، والمتواجدين في مواقع المعسكر في كل من مركز نبض الفلاح المجتمعي، ومركز بيركلي أبوظبي، ومدرسة مبارك بن محمد (الحلقة الأولى).
وتتضمن فعاليات وبرامج المعسكر مجموعة من الأنشطة التي تشمل تمارين الإحماء، وأساسيات رياضة المصارعة، والنزالات الودية، والعروض المرئية والتوعوية لأجيال الناشئة.
وقال ياسر القبيسي، مدير إدارة التطوير الرياضي والشؤون الفنية في الاتحاد «إن تنظيم هذا المعسكر الصيفي، وانطلاقته لأول مرة، يعتبر بمثابة التأسيس لمنصة نموذجية تسهم في اكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز الشغف بهذه الرياضة العريقة، في مشهد ينسجم مع مساعي الاتحاد لتقديم تجربة آمنة وملهمة للأطفال، عبر منحهم فرصة تفاعلية تعزز النمو واكتساب المهارات الحياتية، وبناء الشخصية المنضبطة في بيئة رياضية صحية».
ويأتي إطلاق هذا المعسكر، انسجاماً مع رسالة الاتحاد لنشر وتطوير رياضة المصارعة في الدولة، من خلال مبادرات استراتيجية مجتمعية تستهدف الفئات العمرية الصغيرة واليافعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في عام المجتمع، للمساهمة في بناء جيل رياضي يتمتع ببنية جسدية سليمة وروح تنافسية عالية، قادر على خدمة مجتمعه.
ويستقطب اتحاد المصارعة من خلال هذا المعسكر المئات من الأطفال، حيث سيجري تطبيق نهج تدريبي موحّد لجميع المشاركين في جميع المواقع. كما يوفّر الإمكانات والبيئة المناسبة لممارسة الهوايات التي تعزز المواهب، وتشجيعهم على مواصلة التميّز والارتقاء في أدائهم الرياضي.

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