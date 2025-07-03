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الرياضة

«الريشة الطائرة» تشارك بـ40 لاعباً في «تأهيل المواهب»

«الريشة الطائرة» تشارك بـ40 لاعباً في «تأهيل المواهب»
3 يوليو 2025 17:00

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد الريشة الطائرة، مشاركة 40 لاعباً ولاعبة في برنامج الإعداد المقرر في دبي حتى نهاية يوليو الجاري، بدعم من وزارة الرياضة، ضمن استراتيجية الاستعدادات للبطولات القارية والدولية والأولمبية، وتأهيل المواهب الوطنية.
ويمثل اللاعبون واللاعبات الفئات العمرية تحت 11، و13، و15، و17 سنة، إضافة إلى فئة العموم، من أندية النصر، وكلباء، وأبوظبي لألعاب المضرب. ويتم تنظيم البرنامج في مركز التميز الرياضي بأكاديمية اتصالات، بإشراف نخبة من المدربين، أبرزهم محمود طيفور، مدرب المنتخب الوطني، وسهاد عويس، مدربة منتخب السيدات، وسامر توفيق، مدرب نادي كلباء، بالإضافة إلى مدربي أكاديمية «برايم ستار».
ويُعد برنامج الإعداد، خطوة نوعية في الخطة الفنية الشاملة لتطوير الأداء الفني للاعبين، ضمن المبادرات الأساسية في مشروع إعداد المواهب الوطنية للألعاب الأولمبية 2032 - 2036.
وأكد سالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، أهمية التجمع الحالي للاعبين واللاعبات، في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير المواهب الوطنية، وفق برامج فنية معتمدة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن النتائج المميزة للمنتخب الوطني في الفترة الماضية تعكس القيمة الفنية لهذه الخطة.

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