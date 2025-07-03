«الشارقة للشطرنج»: جائزة التميز دافع لمواصلة الإنجازات



الشارقة (الاتحاد)

حقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج جائزة أفضل نادٍ رائد على مستوى الأندية التخصصية، ضمن النسخة الأولى من «برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي» الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي.

وتسلم الجائزة عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، لتُضاف إلى سجل إنجازات النادي الإدارية والفنية.

ووجّه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على رعايته وحضوره حفل برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، مؤكداً أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يقف خلف الإنجازات المتواصلة التي يحققها النادي، والتي تشكل بصمة واضحة في سجله الذهبي، سواء على الصعيد الإداري أو الفني.

كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بُذلت في تنظيم النسخة الأولى من الجائزة، مقدماً الشكر للدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، رئيس برنامج الشارقة لريادة التميز الرياضي، على هذه المبادرة التي تمثل حافزًا مهمًا للأندية وتكريمًا للجهود المبذولة على مدار الموسم، فضلاً عن دورها في خلق تنافسية إيجابية تصب في مصلحة تطوير منظومة الرياضة في إمارة الشارقة.

وأضاف: «هذه الجائزة لا تمثل فقط حافزاً معنوياً، بل هي مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل على تطوير النادي، سواء على المستوى الفني أو الإداري، وتعزيز حضورنا في استضافة البطولات الدولية. جائزة أفضل نادٍ رائد هي ثمرة عمل مؤسسي متكامل يهدف إلى التمكين والاستدامة، وتوفير بيئة رياضية محفزة لصناعة الإنجازات».

وأكد أن النجاحات التي يحققها النادي تعكس تكامل الجهود داخل مجلس الإدارة، والأجهزة الفنية والإدارية، التي تعمل على محاور عدة، منها: نشر لعبة الشطرنج، توسيع قاعدة اللاعبين، اكتشاف المواهب، وتحقيق البطولات من خلال الألقاب التي يحصدها لاعبو النادي، إضافة إلى تنظيم البطولات، الذي يمثل جزءاً جوهرياً من منظومة النادي، وأسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية.

واختتم بالتأكيد على أن التركيز داخل النادي ينصب دائماً على إعداد اللاعبين وتطوير تصنيفهم الدولي، باعتبار أن الهدف الأسمى هو إعداد أبطال يمثلون المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر.