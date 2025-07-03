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الرياضة

منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب

منتخب التايكواندو يشارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب
3 يوليو 2025 18:30


الفجيرة (وام)
اعتمد اتحاد التايكواندو مشاركة 16 لاعباً ولاعبة في بطولة آسيا للناشئين والشباب في ماليزيا، خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري، وتضم القائمة 10 لاعبين ولاعبات على مستوى الناشئين، إلى جانب 6 لاعبين ولاعبات في فئة الشباب، تم اختيارهم، استناداً إلى نتائجهم في الموسم الماضي، وعدد الميداليات التي حازها كل لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى معايير فنية أخرى مثل الطول والوزن والأداء الفني.
وأوضح عبدالله السماحي، الأمين العام للاتحاد «أن اللاعبين واللاعبات يخوضون حالياً فترة إعداد مع أنديتهم ضمن معسكرات خارجية تمتد من الأول من يوليو الجاري حتى 12 منه، وصولاً إلى تجمع تدريبي موحد في إمارة الشارقة، استعداداً للمشاركة الرسمية في البطولة».
وأكد أن المشاركة في البطولة تأتي في إطار رؤية الاتحاد نحو تعزيز الحضور الإماراتي في البطولات القارية والدولية، كما أثنى السماحي على دور الأندية وجهودها الفاعلة في تنفيذ المبادرات التطويرية، وحرصها على رفع جودة البرامج الفنية، وتأهيل اللاعبين، وفق أفضل الممارسات العالمية.

التايكواندو
منتخب التايكواندو
منتخب التايكواندوبطولة آسيا
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