رونالدو عن وفاة مواطنه جوتا بحادث سير: «أمر لا يُصدَّق»





لشبونة (أ ف ب)

اعتبر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أن وفاة مواطنه ديوجو جوتا وشقيقه ليل الأربعاء-الخميس بحادث سير في إسبانيا «أمر لا يصدق»، وكتب لاعب نادي النصر السعودي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «هذا أمر لا يُصدَّق».

تابع اللاعب البالغ 40 عاماً: «كنا معاً للتو في المنتخب الوطني، وكنت قد تزوجت للتو. إلى عائلتك، زوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لكم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائماً. ارقدا بسلام ديوجو وأندريه. سنفتقدكما جميعاً».

وتوفي المهاجم البالغ 28 عاماً وبطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليفربول، وشقيقه بحادث سير في شمال-غرب إسبانيا، بعد نحو عشرة أيام من زواجه.

ووقع الحادث الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.

وانحرفت السيارة «عن المسار» قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (جارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه أندريه، وهو أيضاً لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.



