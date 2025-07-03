العالم ينعى جوتا بكل اللغات: «لن ننساك أبداً»



برلين (أ ب)

توالت ردود الفعل الحزينة بعد نبأ الوفاة المفجعة للبرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أثناء قيادة سيارة رفقة شقيقه أندريه، في حادث سير بمقاطعة زامورا أدى إلى اشتعال سيارتهما.

وجاءت أنباء وفاة جوتا 28 عاماً بعد حوالي عشرة أيام من زواجه من روتي كاردوسو يوم 22 يونيو، ونشر صور زفافه عبر منصة «إنستجرام»، وعلق عليها: «نعم للزواج إلى الأبد»، وكان يقضى فترة إجازته في إسبانيا، علماً بأنهما رزقا بثلاثة أطفال قبل الزواج.

وأكد الحرس المدني الإسباني العثور على جوتا وشقيقه ميتين بعد أن انحرفت سيارتهما عن الطريق بالقرب من مدينة زامورا الغربية. وتحقق الشرطة في الأسباب، مؤكدة عدم وجود أي مركبات أخرى متورطة في الحادث.

وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو: «نبأ وفاة ديوجو جوتا، الرياضي الذي شرّف اسم البرتغال، وشقيقه، خبر غير متوقع ومأساوي. أتقدم بأحر التعازي لعائلتهما، إنه يوم حزين لكرة القدم وللرياضة الوطنية والدولية».

وغرّد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أصابت الصدمة الشديدة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكرة القدم البرتغالية بأكملها، إثر وفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في إسبانيا».

وطلب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي (يويفا) الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة البرتغال وإسبانيا في بطولة أوروبا للسيدات 2025، تكريماً لروح ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا. وقال الاتحاد: «يمثل فقدان ديوجو وأندريه خسارة لا يمكن تعويضها لكرة القدم البرتغالية، وسنفعل كل ما بوسعنا، يومياً، لتكريم ذكراهما».

وأكد بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم «كان ديوجو جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع، فقد شارك في ما يقرب من 50 مباراة مع المنتخب الوطني، بل كان شخصاً استثنائياً، يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه، كانت لديه مشاعر فرح معدية، وكان مرجعاً في مجتمعه، لقد فقدنا بطلين، تمثل وفاتهما خسارة لا يمكن تعويضها لكرة القدم البرتغالية، وسنبذل جميعاً قصارى جهدنا لتكريم إرثهما بشكل يومي». وأشار ليفربول: «تم إبلاغ النادي بوفاة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً إثر حادث سير في إسبانيا مع شقيقه أندريه». وأضاف النادي أنه لن يدلي بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي، وطلب احترام خصوصية عائلة جوتا، وأصدقائه وزملائه في الفريق وموظفي النادي، لأنهم يحاولون تجاوز هذه الخسارة الفادحة».

كما كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، قال فيها «هذا لا يصدق، كنا معاً للتو في المنتخب». وأعرب رونالدو عن تعازيه لعائلة جوتا وزوجته وأطفاله، وأضاف: «أعلم أنك ستكون دائماً معهم. ارقدا في سلام ديوجو وأندريه، سنفتقدكما».

من جانبه، أوضح روبن نيفيس، لاعب خط وسط منتخب البرتغال ونادي الهلال السعودي «يقال إننا لا نفقد الناس إلا عندما ننساهم، لن أنساك أبداً». كما انضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لقائمة المعزين في وفاة جوتا، وكتب في بيان «نيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبية، نتلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ الوفاة المأساوية لديوجو جوتا، لاعب منتخب البرتغال ومهاجم ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، تعازينا لعائلتهما وأصدقائهما وزملائهما وجميع المتأثرين بهذه الخسارة المؤلمة».

وأشار جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق: «نبأ مفجع عن ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، تعازينا الحارة لجميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما، وخاصة زوجته روتي وأطفالهما الثلاثة الرائعين».