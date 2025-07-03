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الرياضة

نجاح كبير لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس

نجاح كبير لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس
3 يوليو 2025 19:00

 
دبي (الاتحاد)

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اختتمت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس منافساتها بنجاح كبير، لتؤكد البطولة التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد التنس، على أهميتها في مجال المواهب الرياضية ولتعزز جهود مجلس دبي الرياضي في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذاً لسياسته التي أطلقها ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.
وجمعت البطولة، التي أقيمت على ملاعب «توب سبين» و«هاب تنس»، نخبة من لاعبي التنس الصاعدين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، حيث شهدت مشاركة 151 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 أكاديمية رياضية من مختلف أنحاء الدولة. وقد تنافس اللاعبون في أجواء رياضية حماسية ضمن 170 مباراة أقيمت وفق نظام خروج المغلوب، ما أضفى على البطولة طابعاً من الإثارة والتحدي حتى لحظاتها الأخيرة.
وتوج الفائزين أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي وناصر المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للتنس.
وضمت المنافسات فئات عمرية متنوعة شملت البنين والبنات تحت 10 سنوات، وتحت 12 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 16 سنة، وتحت 18 سنة، ما منح الفرصة لمختلف الفئات السنية لإبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم في بيئة تنافسية قوية.
وأسفرت البطولة عن تتويج مجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين خطفوا الأضواء بأدائهم المتميز، حيث توّج أيان عبد القادر بلقب فئة تحت 10 سنوات، فيما حلّ بيرت مونيز في المركز الثاني. وفي فئة تحت 12 سنة للبنات، حصدت أوتيكو أزوكي المركز الأول، تلتها ياسمين عراقي في المركز الثاني. أما فئة تحت 12 سنة للأولاد، فقد توّج بها كامل ريتيل بناني، بينما جاء أليك لارو وصيفاً.
وفي فئة تحت 14 سنة للبنات، أحرزت إيزابيل جيمس اللقب، تلتها مايار رحال. أما في فئة الأولاد، فقد حصد أليكس رافا ألديمايتا المركز الأول، فيما جاء محمد العلي في المركز الثاني.
وفي فئة تحت 16 سنة، تألقت زينرو جونغ بحصولها على المركز الأول في فئة البنات، فيما حلت إيزابيل جيمس ثانية. أما فئة الأولاد، فقد شهدت فوز أليكس رافا ألديمايتا باللقب للمرة الثانية في البطولة، بينما جاء مانان أهوجا وصيفاً.
وفي منافسات تحت 18 سنة، واصلت زينرو جونج تألقها بتحقيق اللقب في فئة البنات، تلتها أرشيبريت كاور في المركز الثاني، بينما توّج ساتفير ساندكومار بلقب فئة الأولاد، يليه عبد الرحمن المرزوقي في المركز الثاني.

 

مجلس دبي الرياضي
اتحاد التنس
المواهب الوطنية
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