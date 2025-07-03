قميص موراي على الجدار!



لندن (رويترز)



أصبح من الممكن أن يزيّن قميص آندي موراي الذي ارتداه خلال فوزه التاريخي بلقب بطولة ويمبلدون للتنس عام 2013، جدار منزل أحد مشجعيه المحظوظين، وذلك بعد طرحه في مزاد، بجانب قطع أخرى تذكارية من البطولة.

وفاز موراي (38 عاماً) باثنين من ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون، وأنهى تعطش بريطانيا الذي دام 77 عاماً لبطل محلي في فردي الرجال في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية في عام 2013، عندما هزم نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات في المباراة النهائية.

وأصبح أحد قمصان أديداس الثلاثة التي ارتداها اللاعب الأسكتلندي في تلك المباراة معروضاً للبيع في مزاد عبر الإنترنت تنظمه دار جراهام بود للمزادات بالشراكة مع مؤسسة العصر الذهبي للتنس، ومن المقرر أن يختتم المزاد في 13 يوليو الجاري.

ومن المتوقع بيع قميص موراي، الذي وقّع عليه اللاعب، وتأكد كبير العاملين في ملعب ويمبلدون من كونه أصلياً، بما يصل إلى ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10928 دولاراً)، في حين قد تجتذب قبعة البيسبول التي ارتداها في نفس المباراة عروضاً تقترب من 3500 جنيه إسترليني.

وقال ديفيد كونفيري، رئيس قسم التذكارات الرياضية في دار جراهام بود للمزادات، في بيان «لا يوجد وقت أفضل من أسابيع ويمبلدون للاحتفال بتاريخ التنس».

وأضاف «يضم هذا المزاد قطعاً أيقونية حقاً، كل قطعة تمثل رابطاً قوياً بأفضل لحظات هذه الرياضة».

ويستطيع المشجعون أيضاً اقتناء الشبكة التي استُخدمت في المباراة الملحمية من عام 2010 والتي جمعت بين جون إيسنر ونيكولاس ماهوت، وهي أطول مباراة تنس احترافية في التاريخ والتي استمرت 11 ساعة وخمس دقائق على مدار ثلاثة أيام.

ووقّع إيسنر وماهوت على حبل الشبكة.

وتتوفر أيضاً كرات تنس من ويمبلدون تحمل توقيع رافائيل نادال، وروجر فيدرر، وديوكوفيتش، وموراي، بسعر يتراوح بين 300 و500 جنيه إسترليني.