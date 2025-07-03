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الرياضة

دقيقة صمت في «أوروبا للسيدات» حداداً على وفاة جوتا

دقيقة صمت في «أوروبا للسيدات» حداداً على وفاة جوتا
3 يوليو 2025 17:42

 
بيرن (رويترز) 

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شعرت لاعبات البرتغال بالحزن الشديد قبل مباراتهن الافتتاحية في بطولة أوروبا للسيدات لكرة القدم 2025 أمام إسبانيا اليوم الخميس، والتي ستشهد قبلها الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة ديوجو جوتا مهاجم منتخب البرتغال للرجال في حادث سيارة.
وكتبت جيسيكا سيلفا مهاجمة البرتغال على إنستجرام «واحد منا، ديوجو لم يكن مجرد نجم، بل كان شخصاً خيراً ووفياً وبسيطاً، كان من أولئك الذين لا يحتاجون إلى ضجة لإثبات وجودهم».
وأضافت «أصبحت كرة القدم أسوأ حالاً ونحن أيضاً، لن ننساك أبداً».
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات بطولة أوروبا للسيدات يومي الخميس والجمعة «حداداً على اللاعب الدولي البرتغالي ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا اللذين توفيا اليوم بشكل مأساوي».
وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان إنه طلب الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة ضد إسبانيا.
ونشرت كل لاعبات فريق البرتغال تقريباً صوراً لجوتا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان العديد منها يحمل رموزاً تعبيرية لقلب مكسور، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة.
وكتبت المدافعة المخضرمة آنا بورجيس وهي أكثر لاعبة مشاركة مع منتخب البرتغال للسيدات تحت صورة للشقيقين «ارقدا في سلام».
وأدلى بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ببيان مقتضب في بيرن قال فيه إن جوتا (28 عاماً) كان «أكثر من مجرد لاعب مذهل».
وأضاف «بعد خوضه ما يقرب من 50 مباراة مع المنتخب الوطني، كان ديوجو جوتا شخصاً استثنائياً، يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه، كانت بهجته معدية، وكان مرجعاً لمجتمعه».

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