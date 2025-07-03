ديوكوفيتش يُعيد السنوات للخلف في ويمبلدون



لندن (رويترز)

أظهر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون للتنس سبع مرات، أنه لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً نحو تعزيز رقمه القياسي بحصد لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى وهو في 38 من عمره بعد فوزه الساحق 6-3 و6-2 و6-صفر على البريطاني دانييل إيفانز على الملعب الرئيس الخميس.

ويواصل اللاعب الصربي صموده ضد تراجع الأضواء من حوله، وبعد أن وصف عشب ويمبلدون باعتباره أفضل فرصة له لإضافة المزيد إلى رصيده الاستثنائي من الألقاب، أظهر تماما سبب ذلك من خلال أداء رائع بدا فيه حاداً ومتفوقاً كما كان في أي وقت في مسيرته.

ولم يواجه أي مشكلة على الإطلاق في إرساله طوال فترة ما بعد الظهر اليوم بينما اضطر إيفانز المشارك ببطاقة دعوة للقتال من أجل كل شيء تقريباً وأنقذ تسع نقاط لكسر إرساله في المجموعة الأولى قبل أن يستسلم في النهاية في العاشرة.

وواصل ديوكوفيتش هيمنته فيما فشل إيفانز، الذي تغلب عليه في مباراتهما الوحيدة التي جمعتهما على الملاعب الرملية قبل أربع سنوات، في التصدي للضربات الخلفية القوية من المصنف السادس.