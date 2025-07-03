الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش يُعيد السنوات للخلف في ويمبلدون

ديوكوفيتش يُعيد السنوات للخلف في ويمبلدون
3 يوليو 2025 19:57


لندن (رويترز)
أظهر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون للتنس سبع مرات، أنه لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً نحو تعزيز رقمه القياسي بحصد لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى وهو في 38 من عمره بعد فوزه الساحق 6-3 و6-2 و6-صفر على البريطاني دانييل إيفانز على الملعب الرئيس الخميس.
ويواصل اللاعب الصربي صموده ضد تراجع الأضواء من حوله، وبعد أن وصف عشب ويمبلدون باعتباره أفضل فرصة له لإضافة المزيد إلى رصيده الاستثنائي من الألقاب، أظهر تماما سبب ذلك من خلال أداء رائع بدا فيه حاداً ومتفوقاً كما كان في أي وقت في مسيرته.
ولم يواجه أي مشكلة على الإطلاق في إرساله طوال فترة ما بعد الظهر اليوم بينما اضطر إيفانز المشارك ببطاقة دعوة للقتال من أجل كل شيء تقريباً وأنقذ تسع نقاط لكسر إرساله في المجموعة الأولى قبل أن يستسلم في النهاية في العاشرة.
وواصل ديوكوفيتش هيمنته فيما فشل إيفانز، الذي تغلب عليه في مباراتهما الوحيدة التي جمعتهما على الملاعب الرملية قبل أربع سنوات، في التصدي للضربات الخلفية القوية من المصنف السادس.

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش.. «النزهة 107» في ويمبلدون!
زفيريف يعاني من مشاكل نفسية ونجوم التنس يتضامنون معه
ديوكوفيتش
نوفاك ديكوفيتش
التنس
بطولة ويمبلدون
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©