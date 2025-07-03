الأمير ويليام حزين لوفاة ديوجو جوتا: «تعازينا لعائلته وأصدقائه»



لندن (د ب أ)

أبدى الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، حزنه الشديد لوفاة البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مرسلاً تعازيه لعائلته وأقاربه وكل معارفه، وكتب ولي العهد البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي الاتحاد الإنجليزي للعبة، رسالة تعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة اللاعب الدولي البرتغالي.

ووجد جوتا 28 عاماً ميتاً إلى جانب شقيقه أندري سيفا وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة زامورا في إسبانيا. وقال الأمير ويليام في رسالته: «كفرد من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة ديوجو جوتا وشقيقه». وأضاف: «تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل من عرفه يوماً ما».

وكان جوتا ضمن فريق ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2025/2024 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم. وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، والتي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.