عبدالله مراد رئيساً للجنة حكام «عربية الشطرنج»

الشارقة (وام)

أعلن الاتحاد العربي للشطرنج اختيار الحكم الدولي الإماراتي عبدالله مراد المازمي، رئيساً للجنة حكام بطولة العرب للشطرنج للفئات السنية من 8 سنوات إلى 20 سنة والتي تقام بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري.

وأكد عبدالله مراد المازمي مشاركة عدد من الحكام العرب في إدارة مباريات البطولة، من بينهم الحكم الإماراتي سعيد الخوري، لاسيما أن وجودهم يمنحهم فرصة الترقية إلى تصنيف أعلى، نظراً لاعتبار الحدث المرتقب بطولة قارية يحصل فيها جميع عناصر التحكيم على المميزات المقررة وأشار إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة يوم 20 يوليو الجاري في الدار البيضاء، تمهيداً لانطلاق المنافسات.