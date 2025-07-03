زفيريف يعاني من مشاكل نفسية ونجوم التنس يتضامنون معه



لندن (د ب أ)

أبدى العديد من نجوم التنس البارزين تضامنهم مع النجم الألماني ألكسندر زفيريف بعد أن كشف المصنف الثالث عالميا عن مشاكل في صحته النفسية عقب خروجه من الدور الأول من منافسات فردي الرجال ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

وودع زفيريف المسابقة المقامة على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن مبكرا، عقب خسارته أمام الفرنسي آرثر ريندركنيش الثلاثاء، قبل أن يكشف للصحفيين بأنه ربما يفكر في طلب مساعدة احترافية. وقال زفيريف «لم أشعر بهذا الفراغ من قبل. كنت أفتقر إلى المتعة، وإلى الفرح في كل ما أقوم به. الأمر لا يتعلق بالضرورة بالتنس، بل أفتقر إلى المتعة خارجه أيضا».

وصرحت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، بأنه من «الجنون» سماع هذا من شخص مثل زفيريف «لأنه محاط بعائلته». أوضحت سابالينكا أنها عملت مع معالج نفسي لمدة خمس سنوات، وهو ما لم يعد ضروريا بعدما أصبحت تستطيع الانفتاح على أعضاء فريقها، قالت سابالينكا: «إنهم يتقبلون ذلك. من المهم جدا التحدث بصراحة عن كل ما يدور في ذهنك. أعتقد أن هذه أفضل نصيحة يمكنني تقديمها».

أما الأميركية ماديسون كيز، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة، فقالت إنها عملت مع أخصائي نفسي رياضي، ووصفته بأنه «مفيد جدا»، ولكنه ركز بشكل كبير للغاية على التنس. أشارت كيز «إنك لا تعتبر نفسك لاعب أو لاعبة تنس إلا منذ الصغر. ذلك قد يؤثر سلبا على نظرتك لنفسك كشخص خلال الفترات الصعبة في مشوارك».

أما الروسي أندريه روبليف، الذي عانى سابقا من القلق وتناول أدوية للاكتئاب، فأشار إلى أن التنس ليس سوى محفز لمشاكل أعمق. أكد روبليف: «هناك شيء ما في داخلك يتعين عليك مواجهته. من يعشق التنس يتأثر به. إذا طلبت من ساشا زفيريف أن يأخذ استراحة، فسيكون الأمر صعبا عليه للغاية».