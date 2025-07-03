ديوكوفيتش.. «النزهة 107» في ويمبلدون!

لندن (أ ف ب)



بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف سادساً، الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة السادسة عشرة توالياً بفوزه من دون عناء على البريطاني دانيال إيفانز 6-3 و6-2 و6-0.

واحتاج ابن الـ38 عاماً، الساعي إلى أن يصبح أول من يُتوج بـ25 لقباً في البطولات الكبرى إن كان عند الرجال أو السيدات، في حقبة الاحتراف أو الهواة، وبالتالي فض الشراكة مع الأسترالية مارجاريت كورت، إلى 107 دقيقة كي يحسم مواجهته مع المصنف 154 عالمياً.

ويلتقي الصربي، الغائب عن منصة التتويج في «الجراند سلام» منذ لقبه الرابع والعشرين الأخير عام 2023 حين توج بطلا لفلاشينج ميدوز الأميركية للمرة الرابعة في مسيرته، في الدور الثالث مع مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش الفائز على الهولندي يسبر دي يونج 1-6 و6-3 و6-2 و6-4.

وفي ظل صعود نجم الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل العامين الماضيين، والإيطالي يانيك سينر، تضاءلت حظوظ ديوكوفيتش بإحراز لقبه الخامس والعشرين قبل الاعتزال، لكنه سيحاول جاهداً في هذه النسخة أن يحرز اللقب للمرة الثامنة في ملاعب نادي عموم إنجلترا ومعادلة رقم فيدرر، لاسيما أنها قد تكون مشاركته الأخيرة.

وبعدما عانى في الدور الأول خلال فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر بأربع مجموعات من مشاكل في المعدة، بدا ديوكوفيتش في كامل عافيته ضد إيفانز في طريقه لتحقيق انتصاره الـ99 في البطولة الإنجليزية.

وقال الصربي بعد فوزه الأول على إيفانز من أصل مواجهتين بينهما، إن الوصول إلى الانتصار الـ99 «يعني أني ألعب التنس منذ فترة طويلة!»، مضيفاً «لكني ما زلت أستمتع بها، هذا الملعب أعطاني الكثير، تحمل ويمبلدون مكانة خاصة في قلبي، أي إنجاز تاريخي يحقق هنا سيحمل طابعاً خاصاً بالتأكيد».

خسر ديوكوفيتش أمام ألكاراز في نهائي ويمبلدون عامي 2023 و2024 وحُرِم من معادلة رقم فيدرر، وبالتالي «أنا مدرك لما هو على المحك كإنجاز تاريخي، أفكر في الإنجازات الكبيرة التي يُمكنني تحقيقها في هذه البطولة»، وفق ما قال.

وفي أبرز النتائج الأخرى، بلغ الدور الثالث الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر بفوزه على الفرنسي أرتور كازو 4-6 و6-2 و6-4 و6-0، والتشيكي ياكوب منشيك الخامس عشر بفوزه على الأميركي ماركوس جيرون 6-4 و3-6 و6-4 و7-6 .

ولدى السيدات، قدمت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة رابعة عالمياً وثامنة في البطولة، وجهين مختلفين في مواجهتها مع الأميركية كايتي ماكنالي، إذ وبعدما خسرت المجموعة الأولى 5-7 بتنازلها عن إرسالها مرتين، اكتسحت المصنفة 125 عالمياً في المجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و6-1 وبلغت الدور الثالث حيث تتواجه مع الأميركية الأخرى دانييل كولينز الفائزة على السلوفينية فيرونيكا إريافيتس 6-4 و6-1.

وتخوض شفيونتيك البطولة الإنجليزية التي لم تصل فيها إلى أبعد من ربع النهائي (وصلته مرة واحدة عام 2023)، على خلفية خوضها أول نهائي لها على الملاعب العشبية، حيث خسرت السبت أمام الأميركية جيسيكا بيجولا في دورة باد هامبورج الألمانية، ما خول بطلة رولان جاروس أربع مرات وفلاشينج ميدوز مرة واحدة الصعود في تصنيف المحترفات من المركز الثامن إلى الرابع في إصدار هذا الأسبوع.

وما زالت المصنفة أولى سابقاً تبحث عن لقبها الأول على الإطلاق منذ تتويجها العام الماضي بطلة لرولان جاروس للمرة ثالثة توالياً، ما تسبب بتراجعها في التصنيف.

وبلغت الروسية الشابة ميرا أندرييفا المصنفة سابعة الدور الثالث أيضاً بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-1 و7-6، لتلتقي الأميركية هايلي بابتيست الفائزة على الكندية فيكتوريا مبوكو 7-6 و6-3.

كما بلغت الدور ذاته حاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا السابعة عشرة بفوزها على الأميركية كارولاين داليهايد 6-4 و3-6 و6-2، لتواجه الأميركية الأخرى إيما نافارو العاشرة الفائزة بدورها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-1 و6-2.

وتأهلت أيضاً إلى الدور الثالث للمرة الخامسة توالياً في خامس مشاركة لها في القرعة الرئيسية الكازخستانية إيلينا ريباكينا الحادية عشرة وبطلة 2022 بفوزها السهل على اليونانية ماريا ساكّاري 6-3 و6-1، لتواجه الدنماركية كلارا تاوسون الثالثة والعشرين أو الروسية آنا كالينسكايا.