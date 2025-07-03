20 لاعباً في قائمة منتخب الفنون القتالية لمونديال العين

بانكوك (الاتحاد)

يواصل المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة تنفيذ برنامجه التدريبي المكثف في مملكة تايلاند، ضمن المعسكر التحضيري الذي يستمر حتى 19 يوليو المقبل، استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين، التي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في منطقة العين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 20 لاعباً للمشاركة في المعسكر، يمثلون ثلاث فئات عمرية للناشئين هي الفئة «ج» (12-13 عاماً)، والفئة «ب» (14-15 عاماً)، والفئة «أ» (16-17 عاماً)، وذلك تحت إشراف الطاقم الفني والإداري والطبي. ويأتي هذا ضمن البرنامج الإعدادي الذي يركّز على تعزيز اللياقة البدنية، وصقل المهارات الفنية والتكتيكية، بهدف رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق البطولة.

وأكّد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن أجواء المعسكر في تايلاند تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة محفزة للتركيز والتطور، مشيداً بالروح العالية والالتزام الكبير من قبل اللاعبين والجهاز الفني. وقال: «المعسكر في تايلاند يشكّل محطة حاسمة في مسيرة إعداد المنتخب، ونلمس تطوراً مستمراً في الأداء، ما يعكس مدى التركيز والرغبة لدى اللاعبين لتمثيل الدولة بأفضل صورة في هذا المحفل العالمي».

من جانبه، أوضح المدرب زافيروبويلوس أبوستولوس أن المعسكر يتضمن وحدات تدريبية مكثّفة تشبه إلى حد ما النزالات الواقعية، إلى جانب تدريبات تكتيكية تهدف إلى تطوير سرعة اتخاذ القرار تحت الضغط. وأشار إلى أن العمل يجري مع كل لاعب على نحو فردي لتحقيق أفضل مستويات الجاهزية، لافتاً إلى أن الفريق يتمتع بروح جماعية عالية وانسجام ملحوظ.

ويأتي تنظيم هذا المعسكر في إطار استراتيجية اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الرامية إلى مواصلة مسيرة الإنجازات الرياضية، وتعزيز تقدم الدولة في تصنيفات اللعبة، إقليمياً ودولياً، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة في رياضة الفنون القتالية المختلطة.