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الرياضة

مدرب تشيلسي يصف البرازيل بـ «منبع المواهب»

مدرب تشيلسي يصف البرازيل بـ «منبع المواهب»
4 يوليو 2025 08:20

فيلادلفيا (أ ف ب)

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شدّد الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي أن فريقه سيسعى إلى الفوز على بالميراس البرازيلي الجمعة في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، لكنه أكّد أيضا أن «كرة القدم لا تُحسم بالتوقعات».
وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي عُقد في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد «تشلسي يلعب دائماً من أجل الفوز، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، خاصة في هذه المسابقة».
وتابع رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتبر فريقه المرشح الأوفر حظاً «لقد شاهدنا فرقاً تفوقت على فرق أخرى كانت التوقعات تميل لمصلحتها، كرة القدم لا تُحسم بالتوقعات، بل بما يُقدَّم على أرض الملعب».
وتحمل المواجهة بين تشيلسي وبالميراس طابعاً خاصاً، إذ سيواجه النجم الصاعد إستيفاو (18 عاماً) فريقه المستقبلي تشيلسي الذي سينضم إليه بعد انتهاء مشاركته في المسابقة.
وأوضح ماريسكا أنه لم يتحدث مع اللاعب، وأن التحضير للمباراة لم يتمحور حوله، بل حول الفريق البرازيلي بأكمله.
وقال «سنتحدث عن المستقبل عندما تنتهي المسابقة، الجميع يعرف أنه لاعب موهوب، لكننا هنا لنلعب أمام بالميراس، وسنبذل كل ما في وسعنا لهزيمته، وليس هزيمة إستيفاو».
وأعرب ماريسكا عن احترامه وتقديره الكبير لكرة القدم البرازيلية، واصفاً إياها بأنها «منبع للمواهب الكروية».
وأردف «نحن نحترم كرة القدم البرازيلية دائماً، ولا أحتاج إلى هذه المسابقة لكي أُظهر ذلك، البرازيل من أفضل الدول، إن لم تكن الأفضل، من حيث جودة كرة القدم، وقد أثبتوا قوتهم في كل مباراة، وسيفعلون ذلك حتى بعد هذه المسابقة».
وأبدى ماريسكا شكوكاً حول مشاركة لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا الذي يعاني من إصابة عضلية منذ الفوز على بنفيكا البرتغالي 4-1 في ثمن النهائي، وكذلك الجناح البرتغالي بيدرو نيتو.
ويُعد نيتو من أبرز لاعبي تشيلسي في المسابقة، كما أنه كان مقرّباً جداً من مهاجم ليفربول ديوجو جوتا الذي توفي مع شقيقه أندريه في حادث سير في إسبانيا.
وعن نيتو، قال ماريسكا «القرار يعود لبيدرو (إذا كان سيلعب أم لا)، تحدثت معه صباح اليوم، وسندعم أي قرار يتخذه، أيا كان قراره، فسيكون القرار الصحيح».

 

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بالميراس
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