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الرياضة

مدرب بالميراس يهدد تشيلسي بـ «الجوهرة»!

مدرب بالميراس يهدد تشيلسي بـ «الجوهرة»!
4 يوليو 2025 08:29


فيلادلفيا (أ ف ب)

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أكّد البرتغالي أبيل فيرارا مدرب بالميراس البرازيلي، أنه «نملك ما يلزم لتحقيق المفاجأة» أمام تشيلسي الإنجليزي في مواجهتهما الجمعة ضمن ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، على الرغم من أن فريقه «ليس المرشّح الأوفر حظاً».
وأوضح المدرب المتوَّج بألقاب عدة مع بالميراس أن تفوق تشيلسي المالي تجلّى في قدرته على التعاقد مع أفضل لاعب في صفوف بالميراس، الجوهرة الشابة إستيفاو (18 عاماً) الذي سيلتحق بالنادي اللندني بعد انتهاء مشاركته في المسابقة المقامة في الولايات المتحدة.
وقال فيريرا في مؤتمر صحفي عقد في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا «جاؤوا واشتروا أفضل لاعب لدينا، ماذا يمكن أن نقول أكثر؟ لكن هذا لا يمنعنا من استخدام أدواتنا واستراتيجياتنا لمحاولة التغلب على خصمنا».
وتمنى فيريرا (46 عاماً) أن يتمكن إستيفاو الذي أعرب عن حماسه وترقبه للانضمام إلى ناديه الجديد، من «تأدية واجبه» مع بالميراس، وأن يُظهر مهاراته أمام تشيلسي الجمعة.
وأضاف «كنا نعرف، هو ونحن والنادي، أن هذه المواجهة قد تحدث، أي أن يواجه تشسلسي، لا يحتاج إلى مدرب يخبره بما عليه فعله، عليه أن ينجز مهمته، هو لن يلعب بمفرده، نحن نجري من أجل بعضنا البعض، ونخسر معاً ونفوز معاً».
وتابع مبتسماً «أتمنى الأفضل، أن يكون حاضراً هجومياً ودفاعياً، وربما يسجل هدفاً ليودّع جماهيرنا، لقد ساعدناه على النضوج لاعباً وإنساناً، وقد تكون هذه فرصة مثالية لتوديعهم بأداء كبير».
وفي نبرة مازحة، طلب فيريرا دعم الجماهير الأميركية في مباراة الجمعة التي تتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم استقلالها عن بريطانيا.
قال ممازحاً «قد تكون فرصة جيدة لكي يتّحد الجمهور المحلي ضد الإنجليز، لذا انضموا إلينا، نحن بحاجة إلى دعمكم».
واستعاد جديته قائلاً إن على فريقه أن «يركّز ويبذل أقصى ما لديه»، سواء في امتلاك الكرة أو في الهجمات المرتدة، للفوز على «فريق كبير يضم لاعبين موهوبين وشباباً مميزين».
وتابع «ما أطلبه من لاعبيّ هو أن يبذلوا أقصى ما لديهم من أجل الفوز على تشيلسي، بالنسبة لي، النجاح يعني أن أعود إلى المنزل بضمير مرتاح بعدما أعطيت كل ما لدي».

 

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