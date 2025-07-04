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الرياضة

ميلان يضم «لاعب وسط»

ميلان يضم «لاعب وسط»
4 يوليو 2025 08:35

روما (أ ف ب)

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عزّز ميلان ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، صفوفه بلاعب الوسط الدولي سامويلي ريتشي قادماً من تورينو مقابل أكثر من 23 مليون يورو وفقاً للصحافة.
وقال النادي «اللومباردي» في بيان «وقّع سامويلي ريتشي عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2029، مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 30 يونيو 2030».
ولم يُعلن ميلان عن قيمة الصفقة رسمياً، لكن الصحف الإيطالية أشارت إلى أن ميلان دفع 23 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 24.5 مليون بعد الحوافز، كما تعهد النادي بمنح 10% من قيمة بيعه المستقبلية إلى تورينو.
تخرّج ريتشي (23 عاماً) من أكاديمية إمبولي، قبل أن ينضم إلى تورينو في عام 2022.
خاض منذ يناير 2022، 113 مباراة بقميص تورينو في مختلف المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف.
وشارك ريتشي على الصعيد الدولي في 10 مباريات مع المنتخب الإيطالي، بينها آخر مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل، في الخسارة القاسية أمام النروج بثلاثية التي أطاحت بالمدرب لوتشانو سباليتي، ثم الفوز على مولدوفا 2-0.

 

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