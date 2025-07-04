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الرياضة

الزمالك يحجب رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا

الزمالك يحجب رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا
4 يوليو 2025 09:28

القاهرة (د ب أ)

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم. 
وذكر الزمالك في بيالن عبر موقعة الرسمي أن هذا الأمر يأتي تقديرا لـ«شيكابالا» الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك. 
وكان محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفريق أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة، بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدا للفريق. 
ويعتبر شيكابالا، اللاعب الأكثر حصولا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 لقباً خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض. 

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