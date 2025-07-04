إنزاجي يؤكد ثقته بالهلال أمام فلوميننسي «المنظّم»



أورلاندو (أ ف ب)



أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي ثقته بتقديم فريقه مباراة جيدة أمام فلوميننسي البرازيلي الجمعة في أورلاندو، ضمن الدور ربع النهائي من مونديال الأندية بكرة القدم، مؤكداً أن خصمه فريق «منظم وأداؤه جيد».

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي في ملعب كامبينج وورلد ستاديوم الذي يحتضن المباراة، بعد الفوز الملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 في ثمن النهائي: «حاولنا استعادة عافيتنا وطاقتنا، لأنه بين الوقت الأصلي والوقت الإضافي لعبنا ما يقارب 140 دقيقة والمباراة كانت منهكة».

وأضاف: «واثقون من تقديم مباراة جيدة أمام فلوميننسي».

وكان الهلال حقق مفاجأة مدوية بإقصائه مانشستر سيتي، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب قبل انطلاق المسابقة، ما يجعله خصماً لا يُستهان به أمام فلوميننسي الذي بدوره فاجأ إنتر ميلان الإيطالي وأقصاه بهدفين نظيفين.

وأشار إنزاجي إلى أنه شاهد مباراة فلوميننسي وإنتر ميلان، معتبراً أن فريقه السابق «استحق أفضل من ذلك وواجه فريقاً مدافعاً ويمتلك الخبرة».

كما تطرق إلى مباريات يوفنتوس الإيطالي أيضاً، الذي ودّع بخسارته أمام ريال مدريد بهدف نظيف، قائلاً: «أعتقد أن يوفنتوس لعب مباراة جيدة، لكن ريال مدريد رقم صعب».

وتطرق الإيطالي إلى التعاقد المفاجئ مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدلله وانضمامه إلى النادي بالإعارة من الشباب لتعزيز قوة الفريق الهجومية.

قال: «لا شك أنه لاعب جديد، تعاقدنا معه بالنظر إلى إصابتي سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش، انضم إلينا هنا، ونحن مسرورون لأنه يرافقنا».

وتابع: «استدعيناه ولبى الدعوة بسرور، ومتأكد من أنه سيدعم الفريق كما سيدعم البرازيلي ماركوس ليوناردو في المباراة».

وتحدث مدرب لاتسيو السابق عن الحالة الذهنية لليوناردو، الذي أشار بعد مباراة السيتي أن والدته كانت في المستشفى، لكنه أصبحت بصحة جيدة.

قال: «يمكنني أن أقول إنه يخوض فترة صعبة في حياته، لكن تدريباته تجري على قدم وساق، هو لاعب ممتاز عرفته منذ أن كنت في إيطاليا حين كنت أدرب الإنتر، كان يفترض أن ينتقل إلى فريق آخر، لكنه انتقل إلى بنفيكا البرتغالي، ليوناردو من أفضل من دربتهم، وتفاجآت من قوته وعزمه وإصراره على التسجيل، وهو سيقدم مساهمة جيدة».

وعن المواجهة المقبلة، صرّح أن «مدرب فلوميننسي (ريناتو غاوشو) مدرب جيد يلعب بأربعة مدافعين أو خمسة، رأيت فريقه أمام إنتر وبوروسيا دورتموند، فريق يعرف ما يبحث عنه، لم يدخل مرماه أي هدف في خمس من المباريات الست الماضية، بالتالي هو فريق منظم وأداؤه جيد».



