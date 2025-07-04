السبت 5 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سكاريولو يدرب سلة ريال مدريد

سكاريولو يدرب سلة ريال مدريد
4 يوليو 2025 10:35

 
مدريد (أ ب)

أخبار ذات صلة
لاعبو ليفربول يتجمعون في البرتغال لحضور جنازة جوتا
تاريخ ألونسو أمام دورتموند يثير قلق ريال مدريد!


أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة السلة أن سيرخيو سكاريولو، مدرب منتخب إسبانيا، سيتولى تدريب الفريق الملكي بعد بطولة أمم أوروبا.
وقال المدرب الإيطالي إنه لن يواصل تدريب المنتخب الإسباني، بعد انتهاء البطولة القارية، التي تضم 24 فريقاً في سبتمبر القادم.
وانفصل ريال مدريد عن مديره الفني تشوس ماتيو، وأعلن أن سكاريولو سيتولى تدريب الفريق بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2028 .
وذكر النادي في بيان: «ينضم سكاريولو، أحد أبرز المدربين في عالم كرة السلة، إلى ريال مدريد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على رأس المنتخب الإسباني، حيث أصبح أنجح مدرب في تاريخه».
وأسهم سكاريولو في قيادة إسبانيا للفوز بثماني ميداليات: خمس ذهبيات (كأس العالم 2019، وأمم أوروبا أعوام 2009، 2011، 2015، 2022)، وفضية واحدة (أولمبياد لندن 2012)، وبرونزيتان (أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، أمم أوروبا 2017).
كان سكاريولو مساعدا لمدرب فريق تورونتو رابتورز، عندما فاز الفريق بلقب الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي أيه) في موسم 2018 - 2019 وكان سكاريولو «64 عاماً»، في فترته الثانية مع منتخب إسبانيا، سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني بين عامي 1999 و2002 .
وتسعى إسبانيا للاحتفاظ بلقب أمم أوروبا للنسخة الثانية على التوالي، حيث أوقعتها قرعة النسخة القادمة في المجموعة الثالثة بدور المجموعات، إلى جانب منتخبات قبرص واليونان وإيطاليا وجورجيا والبوسنة والهرسك.

كرة السلة
إسبانيا
ريال مدريد
آخر الأخبار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
علوم الدار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
الرياضة
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
اليوم 12:23
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
الأخبار العالمية
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
اليوم 12:21
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
اليوم 12:08
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©