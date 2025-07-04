سكاريولو يدرب سلة ريال مدريد



مدريد (أ ب)



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة السلة أن سيرخيو سكاريولو، مدرب منتخب إسبانيا، سيتولى تدريب الفريق الملكي بعد بطولة أمم أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي إنه لن يواصل تدريب المنتخب الإسباني، بعد انتهاء البطولة القارية، التي تضم 24 فريقاً في سبتمبر القادم.

وانفصل ريال مدريد عن مديره الفني تشوس ماتيو، وأعلن أن سكاريولو سيتولى تدريب الفريق بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2028 .

وذكر النادي في بيان: «ينضم سكاريولو، أحد أبرز المدربين في عالم كرة السلة، إلى ريال مدريد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على رأس المنتخب الإسباني، حيث أصبح أنجح مدرب في تاريخه».

وأسهم سكاريولو في قيادة إسبانيا للفوز بثماني ميداليات: خمس ذهبيات (كأس العالم 2019، وأمم أوروبا أعوام 2009، 2011، 2015، 2022)، وفضية واحدة (أولمبياد لندن 2012)، وبرونزيتان (أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، أمم أوروبا 2017).

كان سكاريولو مساعدا لمدرب فريق تورونتو رابتورز، عندما فاز الفريق بلقب الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي أيه) في موسم 2018 - 2019 وكان سكاريولو «64 عاماً»، في فترته الثانية مع منتخب إسبانيا، سبق له تدريب ريال مدريد الإسباني بين عامي 1999 و2002 .

وتسعى إسبانيا للاحتفاظ بلقب أمم أوروبا للنسخة الثانية على التوالي، حيث أوقعتها قرعة النسخة القادمة في المجموعة الثالثة بدور المجموعات، إلى جانب منتخبات قبرص واليونان وإيطاليا وجورجيا والبوسنة والهرسك.