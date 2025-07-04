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الرياضة

وفاة حارس نيجيريا

وفاة حارس نيجيريا
4 يوليو 2025 11:04

أبوجا (أ ف ب)

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توفي حارس منتخب نيجيريا في مونديالي 1994 و1998 بيتر روفاي عن 61 عاماً بسبب المرض، وذلك وفق ما أعلن اتحاد بلاده لكرة القدم.
وكان الحارس الذي عرف باسم دودوماينا، ضمن التشكيلة التي منحت نيجيريا لقبها الثاني في كأس الأمم الأفريقية عام 1994 في تونس.
وكتب الاتحاد النيجيري في منشور على موقع أكس: «ننعى وفاة حارس مرمى منتخب نيجيريا الأسطوري، بيتر روفاي، عملاق في كرة القدم النيجيرية وبطل كأس الأمم الأفريقية لعام 1994».
وأفاد الاتحاد النيجيري بأن روفاي «توفي في لاجوس بعد فترة من المرض»، فيما قال أمينه محمد سانوسي: إن وفاته «صادمة حقاً».
ودافع روفاي عن ألوان العديد من الأندية النيجيرية قبل أن ينتقل للعب في بنين وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.
خاض روفاي 65 مباراة بألوان المنتخب النيجيري بين 1983 و1998.

نيجريا
لاجوس
كأس العالم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
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