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الرياضة

أميركا تقبض على الملاكم الشهير!

أميركا تقبض على الملاكم الشهير!
4 يوليو 2025 11:14

 
لوس أنجلوس (أ ب)

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قال مسؤولون فيدراليون أميركيون، إنه تم إلقاء القبض على الملاكم المكسيكي الشهير خوليو سيزار شافيز جونيور، وذلك لتجاوزه مدة إقامته في التأشيرة والكذب في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، على أن يتم ترحيله إلى المكسيك.
ويأتي إلقاء القبض على شافيز، بعد أيام من خسارته لقب وزن المتوسط أمام الأميركي جيك بول في أنهايم بكاليفورنيا، وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنه تم القبض على شافيز يوم 27 يونيو الماضي بعد يوم من النزال، ولم يتضح بعد سبب تأجيل الإعلان عن الأمر.
وألقى عدد كبير من العملاء الفيدراليون القبض على الملاكم البالغ من العمر 39 عاماً، والذي كان يقود دراجة نارية أمام منزله في ستوديو سيتي، وذلك وفقاً لتصريحات مايكل جولدشتاين، محامي شافيز.
ولم يعرف جولدشتاين مكان احتجاز شافيز، لكنه قال إنه سيتواجد إلى جانب موكله في المحكمة يوم الاثنين، بتهمة حيازة أسلحة تعود للعام الماضي، مع تقديم تحديث حول تقدمه في علاج تعاطي المخدرات.
فيما قال مسؤولو وزارة الجمارك والهجرة، إنه تم احتجاز شافيز بسبب بقائه في الولايات المتحدة الأميركية بعد نهاية تأشيرته في فبراير 2024، وذلك بعدما دخل البلاد في أغسطس 2023 .

الملاكمة
أميركا
المكسيك
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