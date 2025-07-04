ليفربول يفتح دفتر التعازي في وفاة جوتا



لندن (د ب أ)



أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فتحه «دفتر التعازي» الورقي والرقمي لنجمه البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، بعد وفاتهما المأساوية عن عمر ناهز 28 و25 عاماً على التوالي.

فقد لاعبا كرة القدم المحترفان حياتهما في حادث سيارة شمال إسبانيا، وانهالت التعازي من اللاعبين الحاليين والسابقين.

كان جوتا وشقيقه الأصغر في طريقهما لركوب عبارة عائدين إلى إنجلترا، حيث تلقى مهاجم ليفربول نصائح بعدم السفر جواً، بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخراً، عندما انفجر إطار سيارتهما اللامبورجيني، وانحرفت عن الطريق السريع أثناء تجاوز سيارة أخرى.

ووضع مشجعو ليفربول والأندية المنافسة الزهور وأكاليل الزهور والقمصان، وغيرها من التذكارات خارج ملعب أنفيلد في أعقاب الخبر المفجع، وستتاح الآن لجماهير الفريق الأحمر فرصة تقديم تعازيهم الشخصية.

أكد أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز أن كتاب التعازي الورقي سيكون متاحاً للتوقيع في مدرجات أنفيلد رود في أوقات مختلفة على مدار الأيام الأربعة المقبلة، بينما يمكن للجماهير من جميع أنحاء العالم التوقيع على النسخة الرقمية.

وأصدر نادي ليفربول بياناً جاء فيه: «فتح نادي ليفربول لكرة القدم دفاتر التعازي الورقية والإلكترونية، عقب رحيل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه».

«يمكن للمشجعين وأفراد الجمهور التوقيع على الدفتر الورقي، والذي سيتم وضعه في منطقة استقبال مدرجات طريق أنفيلد في أنفيلد.

يمكن التوقيع على دفتر التعازي الإلكتروني هنا، وهو متاح للجماهير حول العالم.

بالإضافة إلى دفاتر التعازي، تم تنكيس الأعلام في أنفيلد، وأغلقت جميع متاجر النادي والمتاحف والجولات السياحية حتى يوم الاثنين القادم، وقدمت للموظفين خدمات الدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة.