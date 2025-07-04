ألجواسيل.. «زئير جديد» في «الليث الأبيض»!



الرياض (أ ف ب)



تعاقد نادي الشباب السعودي لكرة القدم مع المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل لقيادته الموسم المقبل، وكتب الشباب في حسابه على إكس «الإسباني إيمانول ألجواسيل مديراً فنياً لكبير العاصمة»، مضيفاً «حقبة جديدة تبدأ، ذهنية جديدة وزئير جديد» في إشارة إلى لقب النادي «الليث الأبيض».

وتحت تعليق «من سان سيباستيان إلى الرياض، ألجواسيل مديراً فنياً لليوث»، نشر الشباب مقطع فيديو قال فيه مدربه الجديد البالغ 53 عاماً الذي سيحل بدلاً من التركي فاتح تيريم الراحل بعد 6 أشهر فقط على توليه المهمة، باللغة الإسبانية «وصلت إلى العرين لأوقظ الليوث الذين يخشاهم الجميع، وقت اللعب انتهى، يلا شباب».

ويحل ألجواسيل في الشباب الذي أنهى الدوري السعودي في المركز السادس، بعدما أشرف على ريال سوسيداد من 2018 حتى الموسم المنصرم، محرزاً لقب الكأس الإسبانية عام 2020، فيما كانت أفضل نتيجة له في الدوري المحلي نيله المركز الرابع موسم 2022-2023 والخامس قبلها بموسم.