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الرياضة

الإيقاف والغرامة للاعب مونشنجلادباخ لـ«السخرية»!

الإيقاف والغرامة للاعب مونشنجلادباخ لـ«السخرية»!
4 يوليو 2025 12:25

 
ميونيخ (رويترز)

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عُوقب لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ فلوريان نويهاوس بالإيقاف عن المشاركة مع الفريق الأول وتغريمه مالياً بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يسخر من المدير الرياضي للنادي الألماني.
وفي مقطع الفيديو الذي راج على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نويهاوس، وهو يتحدث إلى عدد من الأشخاص، الذين يرتدون أطقم جلادباخ عن المدير الرياضي رولاند فيركوس.
ووصف اللاعب (28 عاماً) فيركوس بأنه «أسوأ مدير رياضي في العالم» وأشار إلى دور المدير الرياضي في تحديد راتبه البالغ أربعة ملايين يورو (4.71 مليون دولار) سنوياً.
وقال جلادباخ إنه فرض غرامة كبيرة على نويهاوس وأوقفه عن التدريب مع الفريق الأول لمدة أربعة أسابيع، وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية أن الغرامة تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف يورو.
وقال شتيفان شتيجمان الرئيس التنفيذي لجلادباخ في بيان: «سلوك وتصريحات فلوريان نويهاوس تضر بسمعة النادي وغير مقبولة».
وأضاف: «أضر بالنادي بكلماته وأصاب الأشخاص المعنيين بخيبة أمل عميقة وهو ما لا يتوافق مع قيم النادي».
انضم نويهاوس إلى جلادباخ في 2017 وخاض أكثر من 200 مباراة في جميع المسابقات مع النادي لكنه شارك بديلاً في معظم الأحيان الموسم الماضي ولعب 17 مباراة فقط في الدوري إذ احتل الفريق المركز العاشر.

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