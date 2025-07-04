كلباء يجدد عقود 3 لاعبين



فيصل النقبي (كلباء)

جددت شركة كرة القدم بنادي كلباء عقود 3 لاعبين، وهم حمد المنصوري، وعبدالسلام محمد، وسلطان المنذري، ضمن خطة الإدارة للحفاظ على الاستقرار الفني، ودعم مسيرة «النمور» خلال الموسم المقبل من «دوري أدنوك للمحترفين».

ويُعد الثلاثي من العناصر المهمة في التشكيلة، حيث قدّموا مستويات متميزة في المواسم الماضية، وأسهموا في تعزيز الأداء الدفاعي والانسجام داخل الفريق.

وتأتي خطوة التجديد ضمن تحركات النادي المبكرة لضمان جاهزية الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد الرسمية، حيث يواصل اللاعبون تدريباتهم اليومية في كلباء، استعداداً للمعسكر الخارجي الذي يبدأ 9 يوليو الجاري في سلوفينيا.