«أومبودزمان» يطارد لقب «إكليبس» في «سانداون»



عصام السيد (أبوظبي)



تخوض ستة خيول من الطراز الرفيع سباق إكليبس ستيكس للفئة الأولى في مضمار سانداون الإنجليزي يوم السبت، وتتجه جميع الأنظار إلى نجم جودلفين «أومبودزمان»، بعد فوزه الرائع بسباق برنس أوف ويلز ستيكس في رويال آسكوت، رغم أن جواد المدرب جون وثادي جوسدن، البالغ من العمر أربع سنوات، يواجه اختباراً صعباً.

ويملك المهر «أومبودزمان» كل الإمكانات ليصبح كلاسيكياً عصرياً، ويضع وكلاء الترشيحات بطل برنس أوف ويلز في حساباتهم، ويقول ثادي جوسدن: «إنه تجديد مثير للغاية بالفعل» في السباق البالغ إجمالي جوائزه مليون جنيه إسترليني.

ومع غياب «المقام» و«أنماط» بشكل أساسي بسبب الأرضية، تم تقليص عدد الخيول المشاركة من 11 إلى ستة خيول مؤكدة، وانتقل «أومبودزمان» إلى سعر مرجح بنسبة 10 إلى 11 لمتابعة فوزه الرائع في سباق «برنس أوف ويلز ستيكس» الشهر الماضي في رويال آسكوت.

ويدفع المدرب تشارلي أبلبي في السباق بالمهر «رولينج كورت» لجودلفين، الفائز بسباق 2000 جينيز الإنجليزي، ويشارك للمرة الأولى في مسافة 10 فيرلونج (2000 متر)، وسيقوده أويسين مورفي، بينما اختار ويليام بويك، الفارس الأول في جودلفين، المهر «أومبودزمان».

بينما يدفع المدرب أيدان أوبراين بالمهر «ديلاكروا» والذي اختاره ريان مور الفارس الأول في باليدويل، وببطل الديربي الفرنسي «كاميل بيسارو»، الذي سيقوده كريستوف سوميلون، الذي يسعى لتحقيق فوزه الرابع في خمس سنوات مع حصان عمره ثلاث سنوات.

ويتصدر «سوزي» المنافسة بإشراف المدرب الفرنسي أندريه فابر وقيادة ماكسيم جويون، ويأخذ «هوتازهيل»، الفائز بكأس فيوتشريتي في دونكاستر العام الماضي، فرصته للفوز بإشراف جيسيكا هارينجتون، وهو ثالث الخيول الأيرلندية، مما يضيف بعض الإثارة إلى موسم السباقات بعد رويال آسكوت.

وفازت هذه الخيول بسباقات «أمير ويلز»، و«جراند بريكس دو باريس»، و«جراند بريكس جانييه»، و«جراند دي أصفهان»، و«جراند جان لوك لاجاردير»، و«جراند دو جوكي كلوب»، و«بريجادير جيرارد»، و«تشامبيون ستيكس»، و«2000 جينيز»، و«فيوتشريتي تروفي»، مما يمنح سباق «كورال إكليبس» هذا العمق الذي لم نشهده منذ فترة طويلة.

وسيكون هذا أول صراع بين الأجيال في الموسم للخيول الأكبر سناً، وخيول عمر ثلاث سنوات التي تسعي لمواصلة سلسلة الانتصارات للجيل الكلاسيكي في سباق إكليبس ستيكس، ولكن يبدو أن الخيول الأكبر سناً قوية للغاية.

والجدير بالذكر أن خمسة من أصل ستة مشاركين في سباق إكليبس ستيكس هم فائزون بالفئة الأولى.